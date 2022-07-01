Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления оккупантов на Харьков

"Мы четко понимаем, сколько военных Российской Федерации находится на том или ином направлении. Мы понимаем, что с 24 февраля, фактически с начала массированной агрессии и вторжения на территорию Харьковской области, для врага город Харьков и Харьковская область принципиально важны. Поэтому говорить, что Россия оставила попытки и идеи взять и контратаковать город Харьков или другие населенные пункты в области, конечно, нельзя. Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков, в том числе к наступлению на другие населенные пункты на пути к Харькову. А также к возможным попыткам врага окружить город Харьков и взять его в кольцо, обрезав киевское и днепровское направления", – сказал он.
Синегубов отметил, что власти области ежедневно работают над тем, чтобы укреплять оборонительные позиции в Харькове и в других населенных пунктах.
По словам главы ОВА, он не видит у оккупантов достаточного количества военного ресурса, чтобы вести наступление на Харьков "сейчас, на эту минуту".
"То есть такой информации у нас нет. Что будет через неделю – мониторим и контролируем обстановку", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.