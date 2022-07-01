Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления оккупантов на Харьков

Синегубов: Мы четко понимаем, сколько военных Российской Федерации находится на том или ином направлении Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Мы четко понимаем, сколько военных Российской Федерации находится на том или ином направлении. Мы понимаем, что с 24 февраля, фактически с начала массированной агрессии и вторжения на территорию Харьковской области, для врага город Харьков и Харьковская область принципиально важны. Поэтому говорить, что Россия оставила попытки и идеи взять и контратаковать город Харьков или другие населенные пункты в области, конечно, нельзя. Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков, в том числе к наступлению на другие населенные пункты на пути к Харькову. А также к возможным попыткам врага окружить город Харьков и взять его в кольцо, обрезав киевское и днепровское направления", – сказал он.

Синегубов отметил, что власти области ежедневно работают над тем, чтобы укреплять оборонительные позиции в Харькове и в других населенных пунктах.

По словам главы ОВА, он не видит у оккупантов достаточного количества военного ресурса, чтобы вести наступление на Харьков "сейчас, на эту минуту".

"То есть такой информации у нас нет. Что будет через неделю – мониторим и контролируем обстановку", – заявил он.

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