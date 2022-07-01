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Мэр Харькова поручил убрать герб СССР со здания горсовета – представитель мэрии

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Герб СССР исчезнет с фасада здания горсовета Харькова
Герб СССР исчезнет с фасада здания горсовета Харькова
Фото: Юрій Сидоренко / Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов дал задание демонтировать в ближайшее время советскую символику со здания горсовета, сообщил 1 июля в Facebook директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Мэр города Игорь Терехов уже давно принял решение, что герба несуществующей советской Украины на здании городского совета не будет. И так же давно решил, что на здании, из которого осуществляется управление городом, будет герб города-героя Харькова... Сегодня Игорь Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время", – написал Сидоренко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0khXAxrpszdMxDtuaTtX6147N9mSFYMYTPULFNpUivGqsTcA5cxqSxmWqKRjQtu6ml&id=100002050869907

Представитель мэрии отреагировал на резонанс в соцсетях, где ранее был опубликован ответ юридического департамента горсовета, на основании которого у горожан создалось впечатление, что советская символика останется на здании.

"К сожалению, вынужден констатировать, что коллеги из этого департамента ответили, руководствуясь буквой, но никак не духом закона", – написал Сидоренко.

30 июня ответ департамента на свой запрос опубликовала в Facebook депутат Харьковского облсовета от "Европейской солидарности" Галина Куц. В документе обосновывалась невозможность демонтажа советской символики со здания городского совета Харькова, поскольку оно является памятником архитектуры местного значения, а также находится на государственном учете как объект культурного наследия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EdDTuPfGofoiBcs3AYV8hbAKdt9aUHTmcnetgGJuAym2G2FT5WC49K1hMDg9UK2Kl&id=100010140758684

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим.

15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году процессы переименования топонимов и сноса памятников коммунистического периода активизировались. Иногда они происходят стихийно.

17 апреля в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. В июне в Харькове решили сменить название для Харьковского областного русского театра имени А.С. Пушкина.

87% украинцев не жалеют о распаде СССР. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

14 июня в Украине создали Совет по вопросам дерусификации и декоммунизации.

Теги: Украина, Харьков, СССР, горсовет, вторжение, Игорь Терехов, декоммунизация, архитектура, Европейская солидарность
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