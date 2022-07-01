Мэр Харькова поручил убрать герб СССР со здания горсовета – представитель мэрии

"Мэр города Игорь Терехов уже давно принял решение, что герба несуществующей советской Украины на здании городского совета не будет. И так же давно решил, что на здании, из которого осуществляется управление городом, будет герб города-героя Харькова... Сегодня Игорь Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время", – написал Сидоренко.

Представитель мэрии отреагировал на резонанс в соцсетях, где ранее был опубликован ответ юридического департамента горсовета, на основании которого у горожан создалось впечатление, что советская символика останется на здании.

"К сожалению, вынужден констатировать, что коллеги из этого департамента ответили, руководствуясь буквой, но никак не духом закона", – написал Сидоренко.

30 июня ответ департамента на свой запрос опубликовала в Facebook депутат Харьковского облсовета от "Европейской солидарности" Галина Куц. В документе обосновывалась невозможность демонтажа советской символики со здания городского совета Харькова, поскольку оно является памятником архитектуры местного значения, а также находится на государственном учете как объект культурного наследия.