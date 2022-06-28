ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Махно вошел в расширенный список имен, которыми можно называть улицы в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На фото часть экспозиции музея Нестора Махно в Гуляйполе Запорожской области
На фото – часть экспозиции музея Нестора Махно в Гуляйполе Запорожской области
Фото: gulyaypolemuseu.at.ua

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень утвердил обновленный список имен, предлагаемых для увековечивания в названиях улиц и других топонимов, он опубликован на сайте омбудсмена.

"Список из 150 имен создавался совместно с профильными институтами Академии наук Украины и представителями диаспоры, в него вошли "выдающиеся творческие личности, исследователи и популяризаторы украинского языка", – говорится в описании перечня.

Среди добавленных имен – поэт Павел Глазовой, писатель Петр Гулак-Артемовский, литературный критик Иван Дзюба, поэт Иван Драч, поэтесса Наталья Забила, писатель Павел Загребельный, композитор Владимир Ивасюк, режиссер Лесь Курбас, диссидент Левко Лукьяненко, военный лидер Нестор Махно, режиссер Лесь Танюк, историк Орест Субтельный, писатель Владимир Яворивский и другие.

"С началом полномасштабной войны России против Украины общество поддерживает идею дерусификации на всех уровнях. Сегодня мы обязаны окончательно разорвать узы колонизаторского прошлого. Украинское пространство должно принадлежать украинцам. Улицы, проспекты, скверы, парки должны носить имена выдающихся украинских деятелей, а остатки советской эпохи должны уйти в прошлое", – отметил Кремень.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году процессы переименования топонимов и сноса памятников коммунистического периода активизировались. Иногда они происходят стихийно.

Теги: декоммунизация, омбудсмен, Тарас Кремень
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили G
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (555688)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (345892)
3
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (233863)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (82742)
5
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (82075)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (73936)
7
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (62120)
8
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53332)
 
 
 
 