Махно вошел в расширенный список имен, которыми можно называть улицы в Украине

"Список из 150 имен создавался совместно с профильными институтами Академии наук Украины и представителями диаспоры, в него вошли "выдающиеся творческие личности, исследователи и популяризаторы украинского языка", – говорится в описании перечня.

Среди добавленных имен – поэт Павел Глазовой, писатель Петр Гулак-Артемовский, литературный критик Иван Дзюба, поэт Иван Драч, поэтесса Наталья Забила, писатель Павел Загребельный, композитор Владимир Ивасюк, режиссер Лесь Курбас, диссидент Левко Лукьяненко, военный лидер Нестор Махно, режиссер Лесь Танюк, историк Орест Субтельный, писатель Владимир Яворивский и другие.

"С началом полномасштабной войны России против Украины общество поддерживает идею дерусификации на всех уровнях. Сегодня мы обязаны окончательно разорвать узы колонизаторского прошлого. Украинское пространство должно принадлежать украинцам. Улицы, проспекты, скверы, парки должны носить имена выдающихся украинских деятелей, а остатки советской эпохи должны уйти в прошлое", – отметил Кремень.