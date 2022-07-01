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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Троим жителям Херсонской области, которые подняли флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке, объявили о подозрении

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В Украине запрещена советская символика
В Украине запрещена советская символика
Фото: gp.gov.ua

Жителям Херсонской области, которые установили флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке, объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 1 июля.

"По данным следствия, подозреваемые, являясь активными участниками пророссийской общественной организации, на крыше кинотеатра во временно оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области публично установили советскую символику – государственный флаг СССР. Также подозреваемые по российскому каналу пропагандировали коммунистический режим на территории Украины", – говорится в сообщении.

Троим жителям региона объявили о подозрении по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима).

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские войска оккупировали часть Херсонской области.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СССР, оккупация, Херсонская область, декоммунизация, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, Новая Каховка
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