Троим жителям Херсонской области, которые подняли флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке, объявили о подозрении

"По данным следствия, подозреваемые, являясь активными участниками пророссийской общественной организации, на крыше кинотеатра во временно оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области публично установили советскую символику – государственный флаг СССР. Также подозреваемые по российскому каналу пропагандировали коммунистический режим на территории Украины", – говорится в сообщении.
Троим жителям региона объявили о подозрении по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима).
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские войска оккупировали часть Херсонской области.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.