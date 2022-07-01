Троим жителям Херсонской области, которые подняли флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке, объявили о подозрении

"По данным следствия, подозреваемые, являясь активными участниками пророссийской общественной организации, на крыше кинотеатра во временно оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области публично установили советскую символику – государственный флаг СССР. Также подозреваемые по российскому каналу пропагандировали коммунистический режим на территории Украины", – говорится в сообщении.

Троим жителям региона объявили о подозрении по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима).