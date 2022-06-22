В Киеве могут появиться улицы, названные в честь полка "Азов", Ратушного и Гандзюк

На голосование было вынесено 296 городских объектов. По данным Киевсовета, всего было получено 6,5 млн голосов.

Результаты голосования передадут в экспертную комиссию по переименованиям. Впоследствии на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета будет принимать окончательное решение о переименовании городских объектов.

Согласно результатам голосования, улица Московская может получить название Князей Острожских, улица Льва Толстого – Украинских героев, а площадь – Старокиевской, улица Маршала Якубовского – Героев Мариуполя, улица Маршала Малиновского – Героев Полка "Азов".

Улицу Багратиона могут назвать в честь Макса Левина – украинского фотокорреспондента, посмертно награжденного орденом "За мужество" III степени. Левин погиб в первый месяц полномасштабного вторжения.

Улица Беломорская может стать улицей Екатерины Гандзюк, херсонской общественной активистки и сотрудницы горсовета Херсона, на которую совершили покушение в 2018 году и облили серной кислотой. Врачи не смогли ее спасти. Пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры, суды против подозреваемых в заказе и организации покушения идут до сих пор.

Улицу Волгоградскую, которая пролегает недалеко от Протасового Яра, хотят назвать в честь Романа Ратушного – погибшего под Изюмом разведчика, киевского активиста, главы общественной организации "Защитим Протасов Яр".

Переулок Московский могут назвать в честь Павла Ли, украинского актера и телеведущего. Ли погиб в марте от обстрелов российских оккупантов в Ирпене. Он получил смертельные ранения, когда эвакуировал людей из горящего дома.