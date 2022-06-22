В Киеве могут появиться улицы, названные в честь полка "Азов", Ратушного и Гандзюк

На голосование было вынесено 296 городских объектов. По данным Киевсовета, всего было получено 6,5 млн голосов.
Результаты голосования передадут в экспертную комиссию по переименованиям. Впоследствии на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета будет принимать окончательное решение о переименовании городских объектов.
Согласно результатам голосования, улица Московская может получить название Князей Острожских, улица Льва Толстого – Украинских героев, а площадь – Старокиевской, улица Маршала Якубовского – Героев Мариуполя, улица Маршала Малиновского – Героев Полка "Азов".
Улицу Багратиона могут назвать в честь Макса Левина – украинского фотокорреспондента, посмертно награжденного орденом "За мужество" III степени. Левин погиб в первый месяц полномасштабного вторжения.
Улица Беломорская может стать улицей Екатерины Гандзюк, херсонской общественной активистки и сотрудницы горсовета Херсона, на которую совершили покушение в 2018 году и облили серной кислотой. Врачи не смогли ее спасти. Пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры, суды против подозреваемых в заказе и организации покушения идут до сих пор.
Улицу Волгоградскую, которая пролегает недалеко от Протасового Яра, хотят назвать в честь Романа Ратушного – погибшего под Изюмом разведчика, киевского активиста, главы общественной организации "Защитим Протасов Яр".
Переулок Московский могут назвать в честь Павла Ли, украинского актера и телеведущего. Ли погиб в марте от обстрелов российских оккупантов в Ирпене. Он получил смертельные ранения, когда эвакуировал людей из горящего дома.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
В Киеве планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.
В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.