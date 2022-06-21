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Киевская консерватория решила сохранить в названии имя Чайковского. После критики академия согласилась на открытую дискуссию

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Сегодня в академии пройдет открытая дискуссия по вопросу переменования
Сегодня в академии пройдет открытая дискуссия по вопросу переменования
Фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського / Facebook

Национальная музыкальная академия решила оставить имя российского композитора Петра Чайковского в своем названии. Такое решение приняли на заседании ученого совета академии 16 июня, сообщила пресс-служба НМАУ.

Артист Юрий Рыбчинский на заседании заявил, что "Чайковский, как и Шекспир, как и Жанна д’Арк, как и Христос, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру".

"Этнически Петр Чайковский не был россиянином: его отец происходил из рода запорожских казаков, а мать была француженкой. С невероятной любовью Петр Ильич относился к Украине. Доказательством тому является его музыка, основанная на украинском мелосе, а также его слова: "Я знал людей гениев, но я знал и один народ гениев – это украинцы!" – сказал он.

Другие члены ученого совета убеждены, что нужно доносить миру причастность Чайковского именно к украинской культуре и защищать его имя от манипуляций. Среди аргументов – тесная связь Чайковского с Украиной, ведь проведенные учеными академии исследования свидетельствуют о том, что именно на территории Украины композитор написал значительную часть своих произведений и считал Украину своим родным домом. 

По итогам заседания члены ученого совета проголосовали за обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, министру культуры, в котором речь идет об "опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом, а также высказана просьба поддержать все меры по возвращению Украине композитора с украинскими корнями для защиты его наследия от использования его агрессором как инструмента разрушения украинской сущности".

На такое решение отреагировали Минкульт и Госагентство Украины по искусствам и художественному образованию. В их совместном заявлении говорится, что учебное заведение имеет право самостоятельно инициировать изменение названия.

"Однако, учитывая, что такая инициатива в случае НМАУ затрагивает не только само заведение, но и влияет на широкий круг стейкхолдеров... то принятию такого решения должно предшествовать широкое общественное обсуждение, вынесение вопроса в пространство публичного дискурса с привлечением как профессионального научного сообщества, так и представителей гражданского общества", – говорится в заявлении.

Кроме того, в Минкульте и Гоагентстве по искусствам и художественному образованию посчитали, что принятие решения ученым советом о нецелесообразности переименования является превышением полномочий самого ученого совета.

Более того, после публикации решения ученого совета представители профессорско-преподавательского состава Национальной музыкальной академии Украины в открытом письме заявили, что большинство преподавателей не было проинформировано о заседании совета.

Также в письме говорится о нарушении процедуры принятия решения ученым советом, преподаватели требуют отменить его, обнародовать соответствующую информацию и обеспечить законную, прозрачную процедуру обсуждения и голосования по переименованию академии.

Не поддержал решения ученого совета и украинский пианист Павел Гинтов. В своем Facebook он привел примеры музыкальных академий разных стран, которые носят имена выдающихся композиторов именно тех стран. И только украинская академия в списке носит имя российского композитора.

https://www.facebook.com/gintov/posts/10158512041601784

20 июня на сайте правительства появилась петиция с требованием убрать имя Чайковского из названия заведения. По состоянию на утро 21 июня ее подписали 557 человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

В результате 20 июня в консерватории объявили, что проведут в 12.00 21 июня открытую дискуссию по вопросу переименования и призвали преподавателей и студентов академии поучаствовать в ней.

https://www.facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY/posts/2101456643389937

Контекст:

Киевская консерватория была основана 27 октября 1863 на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества.

В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Минкульт, переименование, Петр Чайковский, консерватория
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