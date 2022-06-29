Жадан: Думаю, многих удивила позиция Харькова и его стойкость

Жадан: Я остался в Харькове, потому что знал, что я здесь буду делать Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

"Харьков держится. Я думаю, многих удивила позиция Харькова, его стойкость, его собственно желание отстоять себя, отстоять свою свободу. И потому мне кажется, Украина и мир смотрели на город", – сказал он.

Писатель отметил, что ранее в Харькове была среда активистов, где все друг друга знали, а после начала полномасштабной войны РФ против Украины появилось много волонтерских центров, где работают люди, которые ранее не ходили на митинги и не участвовали в политической жизни.

"Это харьковчане, харьковчанки, молодые люди, пожилые люди, бизнесмены, предприниматели, просто включившиеся с самого начала, с первого дня жители города. Для них не было вопроса, уехать или не уехать, – они здесь остались. И, собственно, не быть рядом с ними было немного даже стыдно. Поэтому, безусловно, для меня не было вопроса, уезжать или не уезжать. Я остался, потому что знал, что я здесь буду делать", – рассказал Жадан.

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