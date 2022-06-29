Жадан: Думаю, многих удивила позиция Харькова и его стойкость

"Харьков держится. Я думаю, многих удивила позиция Харькова, его стойкость, его собственно желание отстоять себя, отстоять свою свободу. И потому мне кажется, Украина и мир смотрели на город", – сказал он.
Писатель отметил, что ранее в Харькове была среда активистов, где все друг друга знали, а после начала полномасштабной войны РФ против Украины появилось много волонтерских центров, где работают люди, которые ранее не ходили на митинги и не участвовали в политической жизни.
"Это харьковчане, харьковчанки, молодые люди, пожилые люди, бизнесмены, предприниматели, просто включившиеся с самого начала, с первого дня жители города. Для них не было вопроса, уехать или не уехать, – они здесь остались. И, собственно, не быть рядом с ними было немного даже стыдно. Поэтому, безусловно, для меня не было вопроса, уезжать или не уезжать. Я остался, потому что знал, что я здесь буду делать", – рассказал Жадан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения. По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению.