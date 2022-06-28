Жадан: Почему я остался в Харькове? Я знал, что буду делать

"Потому что я знал, что буду делать. Фактически я буду делать то, что я делал последние восемь лет – мы с друзьями волонтерством занимаемся с 2014 года, для нас эта война продолжается с 2014 года, а не с 24 февраля [2022 года]. Много делали до этого и понимали, что мы здесь сможем чем-то помочь", – сказал Жадан.
По его словам, после открытого вторжения российских войск он и его друзья включились сразу в работу.
"Много помогаем различным подразделениям: и добровольцам, и ВСУ, и теробороне (это новое подразделение, которое создавалось, нуждалось в обеспечении там, где командование не успевало чем-то обеспечить, подключались волонтеры). Плюс первые месяц-два много было работы и с гражданским населением", – объяснил Жадан.
Поэт отметил, что в первые недели открытого нападения России "вообще был некоторый хаос, когда городская власть не успевала все делать".
"Нужно было помогать обеспечивать ну буквально всем – едой, лекарствами, какими-то теплыми вещами. Чем мы и занимались. Сейчас проще, но все равно работы много до сих пор осталось", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.
Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.
Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".
С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.