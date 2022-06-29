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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов в Харьковской области 28 июня погибло два человека, девять ранены – Синегубов

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Синегубов: Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении
Синегубов: Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В результате российских обстрелов 28 июня в Харькове и Харьковской области два человека погибло, девять получили ранения. Об этом сообщил в Telegram 29 июня глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он написал, что в Харькове обстреливали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.

"Днем враг обстрелял Индустриальный район, пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории. Оккупанты около 23.00 ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. После 23.00 россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры в Слободском районе. Возник пожар. Пострадавших, предварительно, нет", – говорится в сообщении.

В Харьковской области 28 июня российские военные обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы.

"В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки Золочевской общины. Авиаудар с вертолетов Ка-52 нанесли вблизи села Яворское. В результате обстрела Циркунов Харьковского района к сожалению, два человека погибли – мужчины 29 и 36 лет, один ранен. Еще двое раненых в Дергачевской общине", – написал глава ОВА.

Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районе Дементиевки, Довгаловки и Залимана.

"Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения

По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Олег Синегубов
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