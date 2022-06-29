В результате российских обстрелов в Харьковской области 28 июня погибло два человека, девять ранены – Синегубов

Он написал, что в Харькове обстреливали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.
"Днем враг обстрелял Индустриальный район, пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории. Оккупанты около 23.00 ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. После 23.00 россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры в Слободском районе. Возник пожар. Пострадавших, предварительно, нет", – говорится в сообщении.
В Харьковской области 28 июня российские военные обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы.
"В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки Золочевской общины. Авиаудар с вертолетов Ка-52 нанесли вблизи села Яворское. В результате обстрела Циркунов Харьковского района к сожалению, два человека погибли – мужчины 29 и 36 лет, один ранен. Еще двое раненых в Дергачевской общине", – написал глава ОВА.
Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районе Дементиевки, Довгаловки и Залимана.
"Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.