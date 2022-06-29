В результате российских обстрелов в Харьковской области 28 июня погибло два человека, девять ранены – Синегубов

Синегубов: Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Он написал, что в Харькове обстреливали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.

"Днем враг обстрелял Индустриальный район, пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории. Оккупанты около 23.00 ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. После 23.00 россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры в Слободском районе. Возник пожар. Пострадавших, предварительно, нет", – говорится в сообщении.

В Харьковской области 28 июня российские военные обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы.

"В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки Золочевской общины. Авиаудар с вертолетов Ка-52 нанесли вблизи села Яворское. В результате обстрела Циркунов Харьковского района к сожалению, два человека погибли – мужчины 29 и 36 лет, один ранен. Еще двое раненых в Дергачевской общине", – написал глава ОВА.

Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районе Дементиевки, Довгаловки и Залимана.

"Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)