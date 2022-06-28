Залужный: За четыре дня оккупанты выпустили по украинской территории 131 ракету

"Начал с того, что противник демонстрирует большую дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, четыре дня назад им с разных платформ базирования были выпущены 53 крылатые ракеты, три дня назад – 26 ракет, два дня назад – почти 40, за прошедшие сутки – 12", – написал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что "прицельный ракетный обстрел" торгового центра в Кременчуге Полтавской области привел к жертвам и пострадавшим.

"Проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке. Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка", – объяснил Залужный.

По его данным, наиболее интенсивные боевые действия идут в Луганской и Харьковской областях, где за прошлые сутки оккупанты использовали 45 тыс. боеприпасов для 270 артиллерийских обстрелов, а также нанесли два ракетных и 32 авиационных удара.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая. На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы можем это сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов", – заявил Залужный.

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами способна "одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны".

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