Синегубов: Мы не сдали ни одного метра территории Харьковской области, которая была отвоевана в мае

"Это неправда. Мы не сдали ни одного метра нашей территории, которая была отвоевана во время контрнаступления еще в мае 2022 года. Наши Вооруженные силы сосредоточены на том, чтобы удерживать свои позиции и наносить максимальное поражение врагу. Враг также сконцентрировался на обороне своих собственных позиций и постоянно пытается прорвать наши оборонительные рубежи. Однако агрессор несет потери, успехов не имеет и отступает на ранее занятые им позиции", – сказал он.
По словам чиновника, так происходит фактически ежедневно.
"У нас нет спокойных дней. На всех линиях столкновения у нас ведутся активные боевые действия. Это на северном, северо-восточном направлении, а также на изюмском направлении", – заявил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.