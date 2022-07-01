Синегубов: Мы не сдали ни одного метра территории Харьковской области, которая была отвоевана в мае

Синегубов: ВСУ сосредоточены на том, чтобы удерживать свои позиции и наносить максимальное поражение врагу Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Это неправда. Мы не сдали ни одного метра нашей территории, которая была отвоевана во время контрнаступления еще в мае 2022 года. Наши Вооруженные силы сосредоточены на том, чтобы удерживать свои позиции и наносить максимальное поражение врагу. Враг также сконцентрировался на обороне своих собственных позиций и постоянно пытается прорвать наши оборонительные рубежи. Однако агрессор несет потери, успехов не имеет и отступает на ранее занятые им позиции", – сказал он.

По словам чиновника, так происходит фактически ежедневно.

"У нас нет спокойных дней. На всех линиях столкновения у нас ведутся активные боевые действия. Это на северном, северо-восточном направлении, а также на изюмском направлении", – заявил Синегубов.

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