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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харьковской области погиб мирный житель, шестеро ранены. Оккупанты обстреляли дома и железнодорожную станцию

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Полицейские задокументировали более 40 фактов повреждений зданий в Харьковской области только за один день
Полицейские задокументировали более 40 фактов повреждений зданий в Харьковской области только за один день
Фото: hk.npu.gov.ua

В результате обстрелов Харьковской области, совершенных российскими оккупационными войсками за минувшие сутки, один мирный житель погиб, шестеро (в том числе ребенок) ранены. Об этом сообщил в Telegran утром 30 июня глава ОВА Олег Синегубов.

"За сутки в результате российской агрессии ранения получили шестеро гражданских. Изюмский район – один человек; Чугуевский – пять человек, среди них госпитализированный ребенок 11 лет, состояние девочки – среднее. К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе", – написал Синегубов.

По его информации, враг в течение суток обстреливал объекты инфраструктуры Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова, ночью – нанес удары крылатыми ракетами по объектам Индустриального и Основянского районов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В области вражеским обстрелам подверглись Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. В результате обстрелов повреждены дома в Безлюдовке. Разрушены частные жилые дома в Малиновке и Золочеве, повреждена железнодорожная станция Одноробовка.

В Нацполиции отметили, что оккупанты днем и ночью бьют из реактивных систем залпового огня и наносят ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам. 

В результате обстрелов 29 июня повреждены частные жилые дома, помещение железнодорожной станции, здание сельсовета, производственные и хозяйственные помещения предприятия, автомобили. Полицейские задокументировали более 40 фактов повреждений домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились. 

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания. 

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: Харьков, полиция, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Нацполиция, ребенок, погибшие, Олег Синегубов
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