За сутки в Харьковской области погиб мирный житель, шестеро ранены. Оккупанты обстреляли дома и железнодорожную станцию

Полицейские задокументировали более 40 фактов повреждений зданий в Харьковской области только за один день Фото: hk.npu.gov.ua

"За сутки в результате российской агрессии ранения получили шестеро гражданских. Изюмский район – один человек; Чугуевский – пять человек, среди них госпитализированный ребенок 11 лет, состояние девочки – среднее. К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе", – написал Синегубов.

По его информации, враг в течение суток обстреливал объекты инфраструктуры Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова, ночью – нанес удары крылатыми ракетами по объектам Индустриального и Основянского районов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В области вражеским обстрелам подверглись Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. В результате обстрелов повреждены дома в Безлюдовке. Разрушены частные жилые дома в Малиновке и Золочеве, повреждена железнодорожная станция Одноробовка.

В Нацполиции отметили, что оккупанты днем и ночью бьют из реактивных систем залпового огня и наносят ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.

В результате обстрелов 29 июня повреждены частные жилые дома, помещение железнодорожной станции, здание сельсовета, производственные и хозяйственные помещения предприятия, автомобили. Полицейские задокументировали более 40 фактов повреждений домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)