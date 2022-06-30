За сутки в Харьковской области погиб мирный житель, шестеро ранены. Оккупанты обстреляли дома и железнодорожную станцию

"За сутки в результате российской агрессии ранения получили шестеро гражданских. Изюмский район – один человек; Чугуевский – пять человек, среди них госпитализированный ребенок 11 лет, состояние девочки – среднее. К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе", – написал Синегубов.
По его информации, враг в течение суток обстреливал объекты инфраструктуры Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова, ночью – нанес удары крылатыми ракетами по объектам Индустриального и Основянского районов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В области вражеским обстрелам подверглись Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. В результате обстрелов повреждены дома в Безлюдовке. Разрушены частные жилые дома в Малиновке и Золочеве, повреждена железнодорожная станция Одноробовка.
В Нацполиции отметили, что оккупанты днем и ночью бьют из реактивных систем залпового огня и наносят ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.
В результате обстрелов 29 июня повреждены частные жилые дома, помещение железнодорожной станции, здание сельсовета, производственные и хозяйственные помещения предприятия, автомобили. Полицейские задокументировали более 40 фактов повреждений домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.