На северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь. На северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань в Сумской области", – говорится в сообщении.

На харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения украинских войск, отметили в Генштабе.

"Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову", – указано в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)