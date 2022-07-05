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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено – Генштаб ВСУ

Украинские военные изгнали оккупантов из северных областей Украины весной
Украинские военные изгнали оккупантов из северных областей Украины весной
Фото: EPA (архив)

Признаков создания оккупационными войсками наступательной группировки на северском направлении не выявлено. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 5 июля.

"На волынском и полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь. На северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань в Сумской области", – говорится в сообщении.

На харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения украинских войск, отметили в Генштабе.

"Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову", – указано в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, армия РФ, наступление, война России против Украины
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