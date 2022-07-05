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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Битва за юг Украины во многом будет зависеть от итогов войны на Донбассе – нардеп Костенко

Возвращение Херсона стратегическая задача ВСУ, отметил Костенко
Возвращение Херсона – стратегическая задача ВСУ, отметил Костенко
Фото: Роман Костенко / Facebook

От результатов войны на востоке Украины во многом будет зависеть битва за юг страны. Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", отрывок которого опубликован 4 июля, выразил секретарь оборонного комитета Рады, нардеп от "Голоса" Роман Костенко, с первых дней защищающий Николаев.

"В том, что битва за юг еще впереди, я уверен, как и в том, что мы в ней победим. Но многое в перспективе будет зависеть от того, как мы защитим наш восток. Если Россия, условно говоря, его захватит (конечно, я хочу верить, что этого не произойдет) и у нее останутся силы и средства, то российские войска смогут просто выйти на админграницы (они ставят себе это за победу), сделать там оборонные рубежи, передислокацию и продолжить наступление на юг, – отметил Костенко. – Это в их планах, то есть это то, что они тоже анонсировали".

По словам нардепа, возвращение Херсона – стратегическая задача ВСУ, а херсонское направление может стать одним из приоритетных для проведения контрнаступления Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

2 июля в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили российских оккупантов из села Ивановка Херсонской области.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Херсон, Донбасс, захват, Херсонская область, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины, интервью, перспективы, Роман Костенко, нардеп, российские оккупанты
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