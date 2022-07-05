Битва за юг Украины во многом будет зависеть от итогов войны на Донбассе – нардеп Костенко

"В том, что битва за юг еще впереди, я уверен, как и в том, что мы в ней победим. Но многое в перспективе будет зависеть от того, как мы защитим наш восток. Если Россия, условно говоря, его захватит (конечно, я хочу верить, что этого не произойдет) и у нее останутся силы и средства, то российские войска смогут просто выйти на админграницы (они ставят себе это за победу), сделать там оборонные рубежи, передислокацию и продолжить наступление на юг, – отметил Костенко. – Это в их планах, то есть это то, что они тоже анонсировали".

По словам нардепа, возвращение Херсона – стратегическая задача ВСУ, а херсонское направление может стать одним из приоритетных для проведения контрнаступления Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)