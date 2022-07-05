Битва за юг Украины во многом будет зависеть от итогов войны на Донбассе – нардеп Костенко

"В том, что битва за юг еще впереди, я уверен, как и в том, что мы в ней победим. Но многое в перспективе будет зависеть от того, как мы защитим наш восток. Если Россия, условно говоря, его захватит (конечно, я хочу верить, что этого не произойдет) и у нее останутся силы и средства, то российские войска смогут просто выйти на админграницы (они ставят себе это за победу), сделать там оборонные рубежи, передислокацию и продолжить наступление на юг, – отметил Костенко. – Это в их планах, то есть это то, что они тоже анонсировали".
По словам нардепа, возвращение Херсона – стратегическая задача ВСУ, а херсонское направление может стать одним из приоритетных для проведения контрнаступления Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
2 июля в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили российских оккупантов из села Ивановка Херсонской области.