Ключевая цель РФ – не Донбасс, а полный контроль Черного моря – советник главы МВД Украины

План максимум для оккупантов – развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу, отметил Денисенко Фото: depositphotos.com

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном на YouTube-канале СМИ, выразил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Ключевая цель этой войны – это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем, – сказал он. – Пока-что у них ничего не получается".

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)