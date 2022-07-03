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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ключевая цель РФ – не Донбасс, а полный контроль Черного моря – советник главы МВД Украины

План максимум для оккупантов развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу, отметил Денисенко
План максимум для оккупантов – развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу, отметил Денисенко
Фото: depositphotos.com

План минимум для российских оккупационных войск на юге Украины состоит в аннексии территории Херсонской области, а план максимум, если это удастся, – развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном на YouTube-канале СМИ, выразил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Ключевая цель этой войны – это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем, – сказал он. – Пока-что у них ничего не получается".

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

2 июля в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили российских оккупантов из села Ивановка Херсонской области.

Теги: Россия, МВД, Украина, Одесса, Николаев, Черное море, оккупация, Херсонская область, аннексия, советник, наступление, война России против Украины, интервью, Вадим Денисенко, российские оккупанты
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