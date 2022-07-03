Ключевая цель РФ – не Донбасс, а полный контроль Черного моря – советник главы МВД Украины

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном на YouTube-канале СМИ, выразил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"Ключевая цель этой войны – это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем, – сказал он. – Пока-что у них ничего не получается".
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
2 июля в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили российских оккупантов из села Ивановка Херсонской области.