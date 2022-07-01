В Херсонской области оккупанты-дезертиры бегут с фронта в Крым через Арабатскую стрелку – разведка

Оккупанты, как сообщается, одеты в военную форму российского образца, но без знаков различия и головных уборов.

По данным ГУР, вооруженные автоматами Калашникова дезертиры просят у людей еду и воду. Один из них, вероятно, ранен. Оккупанты продвигаются к админгранице с Крымом скрытно – только ночью, отмечают в разведке.

Основная причина бегства оккупантов с фронта, как утверждают украинские разведчики, – их значительные потери на этом направлении. Дезертиры прорываются на полуостров через Арабатскую стрелку, этот маршрут у них считается самым "безопасным" и хорошо отработанным.