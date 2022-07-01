В Херсонской области оккупанты-дезертиры бегут с фронта в Крым через Арабатскую стрелку – разведка

Оккупанты, как сообщается, одеты в военную форму российского образца, но без знаков различия и головных уборов.
По данным ГУР, вооруженные автоматами Калашникова дезертиры просят у людей еду и воду. Один из них, вероятно, ранен. Оккупанты продвигаются к админгранице с Крымом скрытно – только ночью, отмечают в разведке.
Основная причина бегства оккупантов с фронта, как утверждают украинские разведчики, – их значительные потери на этом направлении. Дезертиры прорываются на полуостров через Арабатскую стрелку, этот маршрут у них считается самым "безопасным" и хорошо отработанным.
Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.
28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.
По данным генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 1 июля около 35,75 тыс. человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику включительно с кораблями.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.