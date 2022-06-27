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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР сообщило о подозрении в госизмене еще одному крымскому моряку – он командует российским ракетным катером

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После аннексии Крыма офицер перешел на службу в российский флот
После аннексии Крыма офицер перешел на службу в российский флот
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении в государственной измене командира российского ракетного катера "Вышний Волочек" – бывшего капитана 3-го ранга воинской части с дислокацией в АР Крым, который перешел на сторону врага в 2014 году. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба ГБР.

По информации бюро, в 2014 году офицер изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами воинской части.

"Присягнув вооруженным силам России, капитан продолжил службу в российском Черноморском флоте. Дезертир командует ракетным катером "Вышний Волочек" и с Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины", – сообщили в ГБР.

Фото: virtual-sevastopol.ru
Фото: virtual-sevastopol.ru (архив)

Следователи ГБР собрали доказательства и сообщили военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР не назвали имени подозреваемого, но, по данным из российских открытых источников, малым ракетным кораблем "Вышний Волочек" командует капитан 2-го ранга Дмитрий Сухарь. До аннексии Крыма он был командиром украинского ракетного катера "Прилуки", писала "Думская".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ГБР напомнили, что недавно уведомили о подозрении в госизмене капитана российского крейсера "Адмирал Макаров", который также в 2014 году предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части. После полномасштабного вторжения корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе, отметили в ГБР. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук 31 марта сообщал, что фрегатом "Адмирал Макаров" ВМФ РФ командует уроженец Украины Григорий Бреев.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, корабль, дезертирство, госизмена, Государственное бюро расследований, война России против Украины, ракеты, моряки, корабли, ГБР
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