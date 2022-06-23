Арестович о предателях Украины: Спецслужбы назовут очень большие имена. Люди будут потрясены

Арестович, реагируя на упоминание о бывшем начальнике управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрее Наумове, экс-мэре Херсона Владимире Сальдо, исключенном из партии и фракции "Слуга народа" нардепе Алексее Ковалеве и других лицах, которым после 24 февраля предъявили подозрение в госизмене, сказал, что для него такое количество предательств не стало откровением.

"Не стало. Я примерно понимал атмосферу того, что происходит, будучи сам выходцем из спецслужб и так далее. И могу сказать, что это далеко не последние сюрпризы, которые нас ждут. Будут и большие, и очень большие имена в том числе. Там есть специфика, у спецслужб есть свои игры, как вы понимаете. Но рано или поздно доберемся – люди узнают. И они будут потрясены до основания, когда узнают", – заявил Арестович.

Он отметил, что журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев "намекал", что президент России Владимир Путин рассчитывал на крупные беспорядки в начале полномасштабного вторжения в Украину. В беспорядках якобы должна была принять участие часть украинских военных.

"Это только слабый намек, что готовили нам россияне, и что они готовят, и какое количество у них добровольных украинских помощников. Причем очень серьезного уровня", – добавил советник главы ОП.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО