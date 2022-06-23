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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович о предателях Украины: Спецслужбы назовут очень большие имена. Люди будут потрясены

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Арестович сказал, что у российских оккупантов есть "добровольные украинские помощники очень серьезного уровня"
Арестович сказал, что у российских оккупантов есть "добровольные украинские помощники очень серьезного уровня"
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Украинские спецслужбы будут называть новые имена граждан, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович, реагируя на упоминание о бывшем начальнике управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрее Наумове, экс-мэре Херсона Владимире Сальдо, исключенном из партии и фракции "Слуга народа" нардепе Алексее Ковалеве и других лицах, которым после 24 февраля предъявили подозрение в госизмене, сказал, что для него такое количество предательств не стало откровением. 

"Не стало. Я примерно понимал атмосферу того, что происходит, будучи сам выходцем из спецслужб и так далее. И могу сказать, что это далеко не последние сюрпризы, которые нас ждут. Будут и большие, и очень большие имена в том числе. Там есть специфика, у спецслужб есть свои игры, как вы понимаете. Но рано или поздно доберемся – люди узнают. И они будут потрясены до основания, когда узнают", – заявил Арестович. 

Он отметил, что журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев "намекал", что президент России Владимир Путин рассчитывал на крупные беспорядки в начале полномасштабного вторжения в Украину. В беспорядках якобы должна была принять участие часть украинских военных.

то только слабый намек, что готовили нам россияне, и что они готовят, и какое количество у них добровольных украинских помощников. Причем очень серьезного уровня", – добавил советник главы ОП. 

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, предательство, Алексей Арестович, госизмена, спецслужбы, сотрудничество
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