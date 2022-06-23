Арестович: Всеобщая мобилизация не имеет никакого смысла. Мы не сможем вооружить такую массу людей

"Она не имеет никакого смысла. Мы не сможем вооружить массы людей, которых мы призвали. Мобилизация идет и сейчас, выдергивают людей. Да и добровольцев хватает. Приглашают – они воюют. У меня вот двое знакомых ушло только на этой неделе из ближнего круга. И потихоньку добирают офицеров и солдат определенных специальностей, которые нужны. Не секрет, что у нас под ружьем где-то 700 тыс. Эту цифру называл президент. Это все силы обороны. А тяжелого вооружения у нас – дай бог, чтобы на 120 тыс. было. Остальное – это пехотинцы. Там в лучшем случае автомат, гранатомет за спиной и так далее. Поэтому их проще переводить из этой категории, пополняя части, которые механизированные, серьезные, восполняя потери, нежели дергать новых", – пояснил Арестович.

По его словам, в это же время идет формирование новых частей.

"Это тоже не секрет. Поэтому в зависимости от поставок вооружений берутся люди соответствующих специальностей. А вот так, чтобы разово объявить... Как сказал кто-то из спикеров Генштаба, не ждите волн мобилизации. Потому что мобилизация идет непрерывно, согласно закону и приказу верховного главнокомандующего. Она ведется непрерывно по категориям, по отдельным лицам. Но вот такого, когда была волнами: первые шесть волн мобилизации, когда разовый массовый призыв, – такого, я думаю, не будет. Постепенно будут добирать людей", – сказал Арестович.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

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