"Медленно, но уверенно продвигаемся". В ВСУ рассказали о ситуации на юге

Украинские войска продвигается на юге, но в ВСУ объявляют об успехах с задержкой – в тактических целях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"На остальной территории (за исключением ОРДЛО. – "ГОРДОН") у нас продвигаются наши войска специальным способом, медленно, но уверенно, так, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", – сказала Гуменюк.

В то же время Гуменюк заявила, что информация СМИ о том, что ВСУ находятся в километре от окраин Херсона, не отвечает действительности. по ее словам, информацию о продвижении украинских сил могут комментировать исключительно военные, поскольку подобные заявления дезориентируют людей и наносят вред.

"Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и оглашением такой информации. Во-первых, она не отвечает действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но, в конце концов, и имиджу тех, кто это заявляет", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что оккупантам не удается продвижение на суше, поэтому враг использует тактику авиационных и ракетных ударов.

До этого 3 июля издание The Economist сообщило со ссылкой якобы на офицера военной разведки Украины, что "передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов (примерно в километре) от окраин Херсона".