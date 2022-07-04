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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Медленно, но уверенно продвигаемся". В ВСУ рассказали о ситуации на юге

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Украинские войска продвигается на юге, но в ВСУ объявляют об успехах с задержкой в тактических целях
Украинские войска продвигается на юге, но в ВСУ объявляют об успехах с задержкой – в тактических целях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области. В то же время озвученная в СМИ информация, что ВСУ якобы вышли на окраины Херсона, не соответствует действительности и вредит деоккупации, заявила начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина", который 4 июля транслировало в YouTube агентство "Укринформ"

"На остальной территории (за исключением ОРДЛО. – "ГОРДОН") у нас продвигаются наши войска специальным способом, медленно, но уверенно, так, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", – сказала Гуменюк.

В то же время Гуменюк заявила, что информация СМИ о том, что ВСУ находятся в километре от окраин Херсона, не отвечает действительности. по ее словам, информацию о продвижении украинских сил могут комментировать исключительно военные, поскольку подобные заявления дезориентируют людей и наносят вред.

"Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и оглашением такой информации. Во-первых, она не отвечает действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но, в конце концов, и имиджу тех, кто это заявляет", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что оккупантам не удается продвижение на суше, поэтому враг использует тактику авиационных и ракетных ударов.

До этого 3 июля издание The Economist сообщило со ссылкой якобы на офицера военной разведки Украины, что "передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов (примерно в километре) от окраин Херсона".

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска в настоящее время захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, дезинформация
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