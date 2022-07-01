"Вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе". Кремль сталкивается с растущей активностью партизан в Херсоне – CNN

Произошло уже несколько покушений на предателей, в городе появляется все больше украинских флагов и надписей Фото: ЕРА

"Кремль сталкивается с растущей активностью партизан в Херсоне", – цитируют телеканал директора национальной разведки США Аврил Хейнс. По ее мнению, после вывода сил для атаки на Донбассе у РФ недостаточно сил, чтобы контролировать Херсон, особенно на фоне регулярных контратак Вооруженных сил Украины.

Юг имеет решающее значение для удержания Россией украинского побережья Черного моря, это ворота в Крым, пишет телеканал. Неясно, сколько войск захватчика там находится, но для оккупации враждебно настроенного местного населения требуется гораздо больше солдат, чем для мирного правления, считают авторы статьи.

За последние три недели в городе совершено три покушения на сотрудничающих с оккупационными властями чиновников, двое из них выжили, один убит.

"Я думаю, что Россия столкнется с серьезными трудностями в попытках установить какую-либо стабильную администрацию в этих регионах, потому что вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе", – сказал CNN Майкл Кофман, директор по исследованиям России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне.

По словам экспертов в разведке США, с которыми поговорил телеканал, Россия знала, что в Украине существует "серьезная сеть сопротивления", которая сможет взять власть в свои руки, если военные потерпят неудачу. Поэтому они организовали фильтрационные лагеря и выселили большую часть населения с оккупированных территорий.

Но война затянулась на несколько месяцев, и теперь оккупанты столкнулись с необходимостью одновременно удерживать оборонные позиции и пытаться строить органы власти для контроля экономики и социальной сферы.

"Оккупанты и местные коллаборанты делают все более громкие заявления о присоединении Херсонской области к России, но с каждым днем в городе появляется все больше и больше украинских флагов и надписей", – добавил источник CNN.