ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе". Кремль сталкивается с растущей активностью партизан в Херсоне – CNN

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Произошло уже несколько покушений на предателей, в городе появляется все больше украинских флагов и надписей
Произошло уже несколько покушений на предателей, в городе появляется все больше украинских флагов и надписей
Фото: ЕРА

Недавние покушения на пророссийских чиновников в Херсоне свидетельствуют о растущем сопротивлении в оккупированных регионах на юге Украины, которое может перерасти в полноценную партизанскую войну, пишут журналиста CNN.

"Кремль сталкивается с растущей активностью партизан в Херсоне", – цитируют телеканал директора национальной разведки США Аврил Хейнс. По ее мнению, после вывода сил для атаки на Донбассе у РФ недостаточно сил, чтобы контролировать Херсон, особенно на фоне регулярных контратак Вооруженных сил Украины.

Юг имеет решающее значение для удержания Россией украинского побережья Черного моря, это ворота в Крым, пишет телеканал. Неясно, сколько войск захватчика там находится, но для оккупации враждебно настроенного местного населения требуется гораздо больше солдат, чем для мирного правления, считают авторы статьи.

За последние три недели в городе совершено три покушения на сотрудничающих с оккупационными властями чиновников, двое из них выжили, один убит.

"Я думаю, что Россия столкнется с серьезными трудностями в попытках установить какую-либо стабильную администрацию в этих регионах, потому что вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе", – сказал CNN Майкл Кофман, директор по исследованиям России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне.

По словам экспертов в разведке США, с которыми поговорил телеканал, Россия знала, что в Украине существует "серьезная сеть сопротивления", которая сможет взять власть в свои руки, если военные потерпят неудачу. Поэтому они организовали фильтрационные лагеря и выселили большую часть населения с оккупированных территорий.

Но война затянулась на несколько месяцев, и теперь оккупанты столкнулись с необходимостью одновременно удерживать оборонные позиции и пытаться строить органы власти для контроля экономики и социальной сферы.

"Оккупанты и местные коллаборанты делают все более громкие заявления о присоединении Херсонской области к России, но с каждым днем в городе появляется все больше и больше украинских флагов и надписей", – добавил источник CNN.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Теги: США, Херсон, оккупация, Херсонская область, партизаны, CNN, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (154277)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (135260)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (104680)
4
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (96788)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (65267)
6
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (61081)
7
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59612)
8
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (54022)
 
 
 
 