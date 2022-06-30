В Херсонской области оккупанты пытаются принудить к сотрудничеству сотрудников почты, облэнерго, железной дороги – ОП

"Ряд собраний, на которых оккупанты принуждают людей к сотрудничеству, прошли в "Укрпошті", облэнерго, "Херсонгазі", об этом сообщили сами работники. Активно ищут у железнодорожников", – говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что в регионе уже пятый месяц тысячи людей вынуждены жить под постоянными обстрелами без света и воды.

"В большинстве сел Бериславского и Каховского района, а также населенных пунктах неподалеку от Николаева и Снигиревки практически уничтожен или поврежден каждый второй дом, разбиты дороги, взорваны мосты, заминированы холмы и побережья реки Ингулец", – добавили в ОП.

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В "Херсоноблэнерго" сообщали, что с 27 июня оператор частично утратил контроль над электросетями Херсонской области после того, как ряд объектов захватили оккупанты с помощью коллаборантов.