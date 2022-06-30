В Херсонской области оккупанты пытаются принудить к сотрудничеству сотрудников почты, облэнерго, железной дороги – ОП

"Ряд собраний, на которых оккупанты принуждают людей к сотрудничеству, прошли в "Укрпошті", облэнерго, "Херсонгазі", об этом сообщили сами работники. Активно ищут у железнодорожников", – говорится в сообщении.
В Офисе отметили, что в регионе уже пятый месяц тысячи людей вынуждены жить под постоянными обстрелами без света и воды.
"В большинстве сел Бериславского и Каховского района, а также населенных пунктах неподалеку от Николаева и Снигиревки практически уничтожен или поврежден каждый второй дом, разбиты дороги, взорваны мосты, заминированы холмы и побережья реки Ингулец", – добавили в ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В "Херсоноблэнерго" сообщали, что с 27 июня оператор частично утратил контроль над электросетями Херсонской области после того, как ряд объектов захватили оккупанты с помощью коллаборантов.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.