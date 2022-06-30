ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты пытаются принудить к сотрудничеству сотрудников почты, облэнерго, железной дороги – ОП

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Российские оккупанты требуют сотрудничества от коммунальных предприятий на временно захваченных территориях
Российские оккупанты требуют сотрудничества от коммунальных предприятий на временно захваченных территориях
Фото: EPA

Ситуация в Херсонской области остается напряженной, оккупанты продолжают давить на педагогов, медиков, работников коммунальных и других предприятий. Об этом сообщили в Офисе президента украинским СМИ, включая издание "ГОРДОН".

"Ряд собраний, на которых оккупанты принуждают людей к сотрудничеству, прошли в "Укрпошті", облэнерго, "Херсонгазі", об этом сообщили сами работники. Активно ищут у железнодорожников", – говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что в регионе уже пятый месяц тысячи людей вынуждены жить под постоянными обстрелами без света и воды.

"В большинстве сел Бериславского и Каховского района, а также населенных пунктах неподалеку от Николаева и Снигиревки практически уничтожен или поврежден каждый второй дом, разбиты дороги, взорваны мосты, заминированы холмы и побережья реки Ингулец", – добавили в ОП. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В "Херсоноблэнерго" сообщали, что с 27 июня оператор частично утратил контроль над электросетями Херсонской области после того, как ряд объектов захватили оккупанты с помощью коллаборантов.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. 

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Херсон, энергетика, захват, оккупация, Херсонская область, железная дорога, война России против Украины, Укрпошта, Херсонгаз, Офис президента Украины, сотрудничество, российские оккупанты, коллаборационизм
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