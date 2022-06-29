В Херсонской области освободили из плена россиян двух глав местных советов

Бабича российские оккупанты похитили 28 марта за патриотическую позицию и отказ сотрудничать с оккупантами, отметили в ассоциации.
Самойленко схватили 24 июня, когда он вместе с работниками-коммунальщиками ехал на аварийный участок для ремонта электрической сети.
"К сожалению, еще четверо городских голов остаются в плену, их судьба неизвестна", – сообщили в ассоциации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 июня утром вооруженные сотрудники Росгвардии и, скорее всего, ФСБ РФ похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщила его советница.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
7 июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева говорила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные удерживают в подвалах и пытают порядка 600 человек.
20 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие только 120 пленных гражданских.