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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области освободили из плена россиян двух глав местных советов

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В заложниках у оккупантов остаются еще четыре мэра и другие украинские чиновники и активисты
В заложниках у оккупантов остаются еще четыре мэра и другие украинские чиновники и активисты
Фото: EPA

Во временно оккупированной Херсонской области 28 июня освободили двух захваченных россиянами председателей местных советов: мэра Голой Пристани Александра Бабича и сельского голову Станислава Ивана Самойленко. Об этом сообщили в Ассоциации городов Украины.

Бабича российские оккупанты похитили 28 марта за патриотическую позицию и отказ сотрудничать с оккупантами, отметили в ассоциации.

Самойленко схватили 24 июня, когда он вместе с работниками-коммунальщиками ехал на аварийный участок для ремонта электрической сети.

"К сожалению, еще четверо городских голов остаются в плену, их судьба неизвестна", – сообщили в ассоциации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 июня утром вооруженные сотрудники Росгвардии и, скорее всего, ФСБ РФ похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщила его советница.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. 

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

7 июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева говорила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные удерживают в подвалах и пытают порядка 600 человек.

20 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие только 120 пленных гражданских.

Теги: захват, оккупация, Херсонская область, заложники, пленные, война России против Украины, российские оккупанты
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