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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Идентифицированы российские офицеры, по приказу которых убивали мирных украинцев, им объявили подозрение – СБУ

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СБУ опубликовала фото подозреваемых
СБУ опубликовала фото подозреваемых
Фото: ЕРА

Украинские правоохранители объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны двум российским офицерам, которые причастны к военным преступлениям против жителей Киевской области. Об этом в Telegrаm проинформировала 28 июня Служба безопасности Украины.

"СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области. Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев. Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога Киевской области", – говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, оба оккупанта, которые являются военнослужащими 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, "лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках теробороны".

"В конце концов они отдали подчиненным приказ расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление", – объяснили в СБУ.

Ведомство опубликовало фото подозреваемых.

Офис генерального прокурора Украины уточнил в Fаcebook, что события происходили в феврале.

Нынешние подозреваемые приказали схватить семь мирных жителей, которых оккупанты допрашивали, избивали их "кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие с целью получения от них информации о военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, представителях правоохранительных органов и территориальной обороны".

"После этого по приказу подозреваемых их подчиненные расстреляли пять заложников", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Скриншот: Офіс Генерального прокурора / Facebook
Скриншот: Офіс Генерального прокурора / Facebook


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.

В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.

23 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова информировала, что украинские правоохранители зафиксировали: как минимум 4,6 тыс. мирных жителей Украины стали жертвами полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля. 

ООН по состоянию на 24 июня удалось подтвердить гибель 4677 украинцев и ранение 5829. Управление верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры намного выше, так как из-за продолжающихся боевых действий данные поступают с опозданием и нуждаются в верификации. Это, в частности, относится к Мариуполю Донецкой области, Изюму Харьковской области, Попасной, Лисичанску, Северодонецку Луганской области, относительно которых есть информация о многочисленных гражданских жертвах. 

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко 13 июня говорил, что открыты уголовные производства по гибели более 12 тыс. мирных граждан Украины.

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