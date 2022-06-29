Идентифицированы российские офицеры, по приказу которых убивали мирных украинцев, им объявили подозрение – СБУ

"СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области. Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев. Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога Киевской области", – говорится в сообщении.
По данным украинской спецслужбы, оба оккупанта, которые являются военнослужащими 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, "лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках теробороны".
"В конце концов они отдали подчиненным приказ расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление", – объяснили в СБУ.
Ведомство опубликовало фото подозреваемых.
Офис генерального прокурора Украины уточнил в Fаcebook, что события происходили в феврале.
Нынешние подозреваемые приказали схватить семь мирных жителей, которых оккупанты допрашивали, избивали их "кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие с целью получения от них информации о военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, представителях правоохранительных органов и территориальной обороны".
"После этого по приказу подозреваемых их подчиненные расстреляли пять заложников", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.
В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.
23 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова информировала, что украинские правоохранители зафиксировали: как минимум 4,6 тыс. мирных жителей Украины стали жертвами полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля.
ООН по состоянию на 24 июня удалось подтвердить гибель 4677 украинцев и ранение 5829. Управление верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры намного выше, так как из-за продолжающихся боевых действий данные поступают с опозданием и нуждаются в верификации. Это, в частности, относится к Мариуполю Донецкой области, Изюму Харьковской области, Попасной, Лисичанску, Северодонецку Луганской области, относительно которых есть информация о многочисленных гражданских жертвах.
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко 13 июня говорил, что открыты уголовные производства по гибели более 12 тыс. мирных граждан Украины.