"Я вытаскивал трупы, и все". СБУ разрушила миф российской пропаганды о "подвиге" оккупанта Краснова

Фейк про Краснова изображал его как героя, который эвакуировал экипаж из загоревшейся боевой машины пехоты (БМП) в безопасное место и оказал товарищам первую медицинскую помощь. Кроме этого, российские пропагандисты соврали, что в ходе столкновения группа Краснова уничтожила два автомобиля и более 20 бойцов ВСУ, которых в сюжете РосТВ именуют "радикалами".
О том, что это ложь, рассказал сам Краснов в разговоре с супругой, перехваченном украинской спецслужбой.
"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Помощи уже некому было оказывать. Просто, когда подбили машину, я вытаскивал трупы, и все", – признался оккупант.
"Судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому его историю отдали кремлевским пропагандистам", – резюмируют в СБУ.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
Боевой дух оккупантов уже длительное время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными, россияне массово дезертируют из своих подразделений.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину к 27 июня достигли 35 тыс. военных и 3687 бронированных машин.