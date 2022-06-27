"Я вытаскивал трупы, и все". СБУ разрушила миф российской пропаганды о "подвиге" оккупанта Краснова

"Герой" роспропаганды оккупант Краснов никого на самом деле не спасал – просто вытаскивал трупы сослуживцев из БМП Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Фейк про Краснова изображал его как героя, который эвакуировал экипаж из загоревшейся боевой машины пехоты (БМП) в безопасное место и оказал товарищам первую медицинскую помощь. Кроме этого, российские пропагандисты соврали, что в ходе столкновения группа Краснова уничтожила два автомобиля и более 20 бойцов ВСУ, которых в сюжете РосТВ именуют "радикалами".

Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

О том, что это ложь, рассказал сам Краснов в разговоре с супругой, перехваченном украинской спецслужбой.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Помощи уже некому было оказывать. Просто, когда подбили машину, я вытаскивал трупы, и все", – признался оккупант.

"Судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому его историю отдали кремлевским пропагандистам", – резюмируют в СБУ.