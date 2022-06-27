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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я вытаскивал трупы, и все". СБУ разрушила миф российской пропаганды о "подвиге" оккупанта Краснова

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"Герой" роспропаганды оккупант Краснов никого на самом деле не спасал просто вытаскивал трупы сослуживцев из БМП
"Герой" роспропаганды оккупант Краснов никого на самом деле не спасал – просто вытаскивал трупы сослуживцев из БМП
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор сержанта армии РФ Дениса Краснова, которого в российских СМИ чествовали как героя – якобы он спас сослуживцев и уничтожил 20 украинцев-"радикалов". Оккупант, как свидетельствуют опубликованные СБУ 27 июня в Telegram данные перехвата, лично разоблачил ложь пропагандистов.

Фейк про Краснова изображал его как героя, который эвакуировал экипаж из загоревшейся боевой машины пехоты (БМП) в безопасное место и оказал товарищам первую медицинскую помощь. Кроме этого, российские пропагандисты соврали, что в ходе столкновения группа Краснова уничтожила два автомобиля и более 20 бойцов ВСУ, которых в сюжете РосТВ именуют "радикалами".

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Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

О том, что это ложь, рассказал сам Краснов в разговоре с супругой, перехваченном украинской спецслужбой.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Помощи уже некому было оказывать. Просто, когда подбили машину, я вытаскивал трупы, и все", – признался оккупант.

"Судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому его историю отдали кремлевским пропагандистам", – резюмируют в СБУ.

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

Боевой дух оккупантов уже длительное время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов  проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.

Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными, россияне массово дезертируют из своих подразделений.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину к 27 июня достигли 35 тыс. военных и 3687 бронированных машин.

Теги: Россия, СБУ, Украина, пропаганда, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины, фейк, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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