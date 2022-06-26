В Херсонской области оккупанты похитили председателя Станиславской общины – советник главы ОВА

Самойленко был на связи до 23 июня Фото: Иван Самойленко / Facebook

16 июня Самойленко писал в Facebook, что военные РФ забрали у него телефон и "проверяли" его в течение 11 суток. До 23 июня глава общины был на связи и исполнял свои обязанности.

Сейчас его местонахождение неизвестно, пишет Общественное.

Хлань также сообщил в Facebook 25 июня, что оккупанты в регионе начали активно собирать информацию о пустых квартирах и домах, которые покинули уехавшие украинцы. "Усиливаются фильтрационные действия, проверяют, лазают по телефонам, раздевают, ищут патриотические татуировки или признаки принадлежности к армии", – написал он.