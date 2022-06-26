В Херсонской области оккупанты похитили председателя Станиславской общины – советник главы ОВА

16 июня Самойленко писал в Facebook, что военные РФ забрали у него телефон и "проверяли" его в течение 11 суток. До 23 июня глава общины был на связи и исполнял свои обязанности.
Сейчас его местонахождение неизвестно, пишет Общественное.
Хлань также сообщил в Facebook 25 июня, что оккупанты в регионе начали активно собирать информацию о пустых квартирах и домах, которые покинули уехавшие украинцы. "Усиливаются фильтрационные действия, проверяют, лазают по телефонам, раздевают, ищут патриотические татуировки или признаки принадлежности к армии", – написал он.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.