ВСУ сообщили об освобождении села Потемкино в Херсонской области

По информации ВСУ, в ходе успешного наступления военные "отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра".
"Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.
Во время одного из боев за это село подразделения россиян устроили перестрелку между собой и "перебили друг друга". Об этом боевик группировки "ДНР" рассказывал жене, разговор перехватило ГУР и опубликовало 30 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.