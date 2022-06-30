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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сообщили об освобождении села Потемкино в Херсонской области

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Во время боев украинские военные уничтожили БМП и танки россиян
Во время боев украинские военные уничтожили БМП и танки россиян
Скриншот: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины провели успешное наступление в районе села Потемкино Херсонской области, село под контролем украинских военных. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ВСУ.

По информации ВСУ, в ходе успешного наступления военные "отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра".

"Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/AFUkraine/videos/3202666970003823/

Во время одного из боев за это село подразделения россиян устроили перестрелку между собой и "перебили друг друга". Об этом боевик группировки "ДНР" рассказывал жене, разговор перехватило ГУР и опубликовало 30 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: танки, Херсонская область, военная техника, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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