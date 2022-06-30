ВСУ сообщили об освобождении села Потемкино в Херсонской области

Во время боев украинские военные уничтожили БМП и танки россиян Скриншот: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

По информации ВСУ, в ходе успешного наступления военные "отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра".

"Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.

Во время одного из боев за это село подразделения россиян устроили перестрелку между собой и "перебили друг друга". Об этом боевик группировки "ДНР" рассказывал жене, разговор перехватило ГУР и опубликовало 30 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)