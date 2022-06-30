"Херсоноблэнерго" сообщило в МВД и СБУ о попытке захвата предприятия оккупантами

Председатель правления АО "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с письмом, в котором сообщил о противоправных действиях, совершенных оккупантами и коллаборантами, и попросил о предоставлении правовой оценки и привлечении их к уголовной ответственности. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия 30 мая написали "Українські новини".

Оккупанты представили Жахановича как нового "руководителя" "Херсоноблэнерго". В администрации компании подчеркнули, что захват предприятия противоправный, Жаханович не имеет никакого отношения к исполнительным органам АО "Херсоноблэнерго", а единственный законный руководитель – Игорь Сафронов. При этом оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления о сотрудничестве.

"На сегодняшний день поставка электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины исключительно украинскими поставщиками. Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне. Все остальные возможные расчеты – мошенничество", – подчеркивается в заявлении.

Фото: ukranews.com

"Українські новини" пишут, что управляет АО "Херсоноблэнерго" компания "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", которая объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий – операторов систем распределения: "Херсоноблэнерго", "Житопроизводительэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Ровнеоблэнерго".

"На предприятиях в управлении компании работает более 11 тыс. сотрудников. С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия)", – отмечает агентство.