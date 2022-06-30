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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Херсоноблэнерго" сообщило в МВД и СБУ о попытке захвата предприятия оккупантами

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Электроэнергию на территорию Херсонской области поставляют с подконтрольной территории правительству Украины
Электроэнергию на территорию Херсонской области поставляют с подконтрольной территории правительству Украины
Фото: depositphotos.com

27 июня представители российских оккупантов при поддержке ФСБ РФ с участием местного коллаборанта – начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО "Херсоноблэнерго" Юрия Жахановича захватили отдельные объекты, принадлежащие предприятию.

Председатель правления АО "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с письмом, в котором сообщил о противоправных действиях, совершенных оккупантами и коллаборантами, и попросил о предоставлении правовой оценки и привлечении их к уголовной ответственности. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия 30 мая написали "Українські новини".

Оккупанты представили Жахановича как нового "руководителя" "Херсоноблэнерго". В администрации компании подчеркнули, что захват предприятия противоправный, Жаханович не имеет никакого отношения к исполнительным органам АО "Херсоноблэнерго", а единственный законный руководитель – Игорь Сафронов. При этом оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления о сотрудничестве.

"На сегодняшний день поставка электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины исключительно украинскими поставщиками. Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне. Все остальные возможные расчеты – мошенничество", – подчеркивается в заявлении.

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

"Українські новини" пишут, что управляет АО "Херсоноблэнерго" компания "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", которая объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий – операторов систем распределения: "Херсоноблэнерго", "Житопроизводительэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Ровнеоблэнерго".

"На предприятиях в управлении компании работает более 11 тыс. сотрудников. С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия)", – отмечает агентство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: МВД, СБУ, Херсон, энергетика, ФСБ, война России против Украины, российские оккупанты
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