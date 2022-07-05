"В честь Дня независимости США". ВСУ 4 июля уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов – советник главы ОПУ

По складам боеприпасов оккупантов в тылу прилетает "что-то очень дальнобойное и красивое", отметил Арестович (фото иллюстративное) Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 4 июля в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Кроме потерь на поле боя, нужно смотреть на потери в тылу. Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два, и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

По словам Арестовича, по этим целям прилетает "что-то очень дальнобойное и красивое" – "в честь Дня независимости [США]".

Советник главы ОПУ отметил, что потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Северодонецк и Лисичанск Луганской области составили примерно 7 тыс. солдат.

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