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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В честь Дня независимости США". ВСУ 4 июля уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов – советник главы ОПУ

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По складам боеприпасов оккупантов в тылу прилетает "что-то очень дальнобойное и красивое", отметил Арестович (фото иллюстративное)
По складам боеприпасов оккупантов в тылу прилетает "что-то очень дальнобойное и красивое", отметил Арестович (фото иллюстративное)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки 4 июля ударили по нескольким складам боеприпасов российских военных на временно оккупированных территориях на Донбассе.

Об этом 4 июля в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Кроме потерь на поле боя, нужно смотреть на потери в тылу. Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два, и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

По словам Арестовича, по этим целям прилетает "что-то очень дальнобойное и красивое" – "в честь Дня независимости [США]".

Советник главы ОПУ отметил, что потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Северодонецк и Лисичанск Луганской области составили примерно 7 тыс. солдат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сухопутные войска Украины сообщили 4 июля, что ВСУ атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в городе Снежное Донецкой области. Нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин писал, что уничтоженный склад – один из крупнейших складов оккупантов. Он находился в Снежном с 2014 года на территории завода "Снежнянскхиммаш".

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 июля, составили около 36 200 военных, 1589 танков, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, США, Донецк, Украина, Донбасс, оккупация, Торез, Снежное, боеприпасы, Алексей Арестович, ВСУ, наступление, война России против Украины, удары, Офис президента Украины, потери России, российские оккупанты
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