"В честь Дня независимости США". ВСУ 4 июля уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов – советник главы ОПУ

Об этом 4 июля в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
"Кроме потерь на поле боя, нужно смотреть на потери в тылу. Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два, и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.
По словам Арестовича, по этим целям прилетает "что-то очень дальнобойное и красивое" – "в честь Дня независимости [США]".
Советник главы ОПУ отметил, что потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Северодонецк и Лисичанск Луганской области составили примерно 7 тыс. солдат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сухопутные войска Украины сообщили 4 июля, что ВСУ атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в городе Снежное Донецкой области. Нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин писал, что уничтоженный склад – один из крупнейших складов оккупантов. Он находился в Снежном с 2014 года на территории завода "Снежнянскхиммаш".
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 июля, составили около 36 200 военных, 1589 танков, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".