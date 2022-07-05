"Где-то бригадки три полегло и пара-тройка танковых батальонов". Арестович назвал потери оккупантов в ходе захвата Северодонецка и Лисичанска

Об этом 4 июля в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"По нашим подсчетам, где-то бригадки три там полегло и пару-тройку танковых батальона… Это где-то тыс. семь, наверное, не меньше. Возможно, больше", – сказал Арестович.
По его словам, оккупанты очень близки к захвату всей территории Луганской области, но еще не вышли на ее границы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.
Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.