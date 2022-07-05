"Где-то бригадки три полегло и пара-тройка танковых батальонов". Арестович назвал потери оккупантов в ходе захвата Северодонецка и Лисичанска

Об этом 4 июля в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"По нашим подсчетам, где-то бригадки три там полегло и пару-тройку танковых батальона… Это где-то тыс. семь, наверное, не меньше. Возможно, больше", – сказал Арестович.

По его словам, оккупанты очень близки к захвату всей территории Луганской области, но еще не вышли на ее границы.

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