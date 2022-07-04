Гайдай о Лисичанске: Россияне преобладали в 10 раз. Необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия мы еще не получили

"Россияне преобладали в 10 раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей… Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило", – пояснил глава ОВА.

Он подчеркнул, что даже в последний день обороны Лисичанска медики под плотным огнем противника госпитализировали раненых, спасатели тушили пожары, а полиция фиксировала преступления оккупантов.

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным… Много раненных местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Только представьте, что в медучреждениях Донецкой области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны", – отметил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)