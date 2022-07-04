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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о Лисичанске: Россияне преобладали в 10 раз. Необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия мы еще не получили

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Гайдай: Это нашествие разрушало город и убивало людей
Гайдай: Это нашествие разрушало город и убивало людей
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Украинские военные вынуждены были выйти из Лисичанска Луганской области, поскольку силы противника превышали их в 10 раз. Об этом 4 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне преобладали в 10 раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей… Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило", – пояснил глава ОВА.

Он подчеркнул, что даже в последний день обороны Лисичанска медики под плотным огнем противника госпитализировали раненых, спасатели тушили пожары, а полиция фиксировала преступления оккупантов.

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным… Много раненных местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Только представьте, что в медучреждениях Донецкой области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны", – отметил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Лисичанск, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины
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