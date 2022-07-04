Украинские военные покинули Лисичанск без потерь – Гайдай

Гайдай об уходе ВСУ из Лисичанска: Мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли Фото: Сергей Гайдай / Instagram

Он сказал, что украинские военные могли бы еще долго удерживать город, но так как россияне имеют большое преимущество в артиллерии и боеприпасах, они бы уничтожили Лисичанск издалека.

"Так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали бы. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу", – пояснил Гайдай.

По его словам, украинские защитники перешли на позиции на западе к Лисичанску. "Все ушли без потерь", – подчеркнул он.

Глава ОВА добавил, что пока одни подразделения украинских военных держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области и теперь войска перешли туда.

"Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли. Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)