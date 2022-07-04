Украинские военные покинули Лисичанск без потерь – Гайдай

Он сказал, что украинские военные могли бы еще долго удерживать город, но так как россияне имеют большое преимущество в артиллерии и боеприпасах, они бы уничтожили Лисичанск издалека.
"Так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали бы. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу", – пояснил Гайдай.
По его словам, украинские защитники перешли на позиции на западе к Лисичанску. "Все ушли без потерь", – подчеркнул он.
Глава ОВА добавил, что пока одни подразделения украинских военных держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области и теперь войска перешли туда.
"Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли. Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз . 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.
Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.