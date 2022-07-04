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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После захвата Лисичанска РФ переключится на Донецкую область – британская разведка

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О захвате оккупантами Лисичанска стало известно 3 июля
О захвате оккупантами Лисичанска стало известно 3 июля
Фото: EPA

Российские оккупанты после захвата Лисичанска Луганской области переключатся на Донецкую область, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведке о войне в Украину.

Военные Великобритании отмечают, что Лисичанск был последним крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины.

"Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

Также в разведки подчеркнули, что вторжение России продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор Украины, из-за чего украинский экспорт в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

"После отступления от острова Змеиный Россия ошибочно заявила, что "мяч теперь на стороне Украины" в отношении улучшения экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, разведка, Лисичанск, война России против Украины
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