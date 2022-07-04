После захвата Лисичанска РФ переключится на Донецкую область – британская разведка

Военные Великобритании отмечают, что Лисичанск был последним крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины.

"Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

Также в разведки подчеркнули, что вторжение России продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор Украины, из-за чего украинский экспорт в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

"После отступления от острова Змеиный Россия ошибочно заявила, что "мяч теперь на стороне Украины" в отношении улучшения экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/qH7DudnPCh — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 4, 2022