Небольшая часть Луганской области остается под контролем Украины – Гайдай

"[Минобороны РФ] отчиталось, что они [российские военные] уже всю Луганскую область захватили. Это не так. Да, небольшая часть остается [под контролем Украины], но каждый день, каждый час, когда мы держим их, не пускаем здесь, в Луганской области, идет в плюс нашим военным, которые укрепляют линию обороны в Донецкой области", – сообщил он.
Глава ОВА сказал, что бои идут в районе поселка Белогоровка, который расположен на запад от Лисичанска, рядом с админграницей Донецкой области.
О якобы полном захвате Луганской области днем 3 июля заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз.
4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.