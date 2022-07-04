Небольшая часть Луганской области остается под контролем Украины – Гайдай

"[Минобороны РФ] отчиталось, что они [российские военные] уже всю Луганскую область захватили. Это не так. Да, небольшая часть остается [под контролем Украины], но каждый день, каждый час, когда мы держим их, не пускаем здесь, в Луганской области, идет в плюс нашим военным, которые укрепляют линию обороны в Донецкой области", – сообщил он.

Глава ОВА сказал, что бои идут в районе поселка Белогоровка, который расположен на запад от Лисичанска, рядом с админграницей Донецкой области.

О якобы полном захвате Луганской области днем 3 июля заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)