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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Небольшая часть Луганской области остается под контролем Украины – Гайдай

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Гайдай сказал, что небольшая часть Луганской области еще держится
Гайдай сказал, что небольшая часть Луганской области еще держится
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Небольшая часть Луганской области остается не захваченной российскими оккупантами и оказывает им сопротивление. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал в эфире национального телемарафона утром 4 июля, запись комментария он опубликовал в Facebook.

"[Минобороны РФ] отчиталось, что они [российские военные] уже всю Луганскую область захватили. Это не так. Да, небольшая часть остается [под контролем Украины], но каждый день, каждый час, когда мы держим их, не пускаем здесь, в Луганской области, идет в плюс нашим военным, которые укрепляют линию обороны в Донецкой области", – сообщил он. 

Глава ОВА сказал, что бои идут в районе поселка Белогоровка, который расположен на запад от Лисичанска, рядом с админграницей Донецкой области.  

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/3312195769013818/

О якобы полном захвате Луганской области днем 3 июля заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз.

4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, оккупация, Сергей Шойгу, Северодонецк, Лисичанск, армия РФ, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты, Белогоровка
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