Буданов о деоккупации Донбасса: В августе мы должны увидеть шаги с нашей стороны

"Вопрос должен быть не "сможем ли мы пока удержать Донбасс?", а "когда мы освободим оккупированные территории?". Ну, здесь давайте немножко подождем – летом, в августе, мы должны увидеть какие-то шаги с нашей стороны. Потом, ближе к зиме, это все должно немножечко остановить, замедлить темпы. Они и так замедлены, на самом деле, русские наступают исключительно на двух участках местности. У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это потеряно", – подчеркнул Буданов.
В то же время он отметил, что у ВСУ сейчас также достаточно сложная ситуация.
"Трудно нам перейти в контрнаступление в этой ситуации, мы во многом зависим от количества и качества оружия, которое у нас есть. Это все аспекты, которые влияют на ответ на данный вопрос. Но операция будет продолжаться до полного освобождения украинской территории", – резюмировал начальник ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов.