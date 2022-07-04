Буданов о деоккупации Донбасса: В августе мы должны увидеть шаги с нашей стороны

По словам Буданова, ВСУ пока сложно перейти в контрнаступление на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Вопрос должен быть не "сможем ли мы пока удержать Донбасс?", а "когда мы освободим оккупированные территории?". Ну, здесь давайте немножко подождем – летом, в августе, мы должны увидеть какие-то шаги с нашей стороны. Потом, ближе к зиме, это все должно немножечко остановить, замедлить темпы. Они и так замедлены, на самом деле, русские наступают исключительно на двух участках местности. У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это потеряно", – подчеркнул Буданов.

В то же время он отметил, что у ВСУ сейчас также достаточно сложная ситуация.

"Трудно нам перейти в контрнаступление в этой ситуации, мы во многом зависим от количества и качества оружия, которое у нас есть. Это все аспекты, которые влияют на ответ на данный вопрос. Но операция будет продолжаться до полного освобождения украинской территории", – резюмировал начальник ГУР.

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