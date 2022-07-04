"Никакой конспирологии или дальновидных планов здесь нет". Буданов объяснил, почему Россия усилила ракетные обстрелы Украины

"Вопрос "почему Россия в последнее время так сильно активизировала использование ракет?" имеет довольно простой ответ, как ни странно. Никакой конспирологии или каких-то дальновидных планов здесь нет. Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушных сил. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет. Так что здесь довольно легкий ответ, как это ни странно", – сказал Буданов

По его словам, российское руководство устраивает ситуация, когда удары наносятся по мирному населению Украины.

"Второе, Россия четко понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты. Да, есть вопросы к их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их это абсолютно устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, – в принципе не сильно-то и оправдываются. На данном этапе существования, Россия – это просто монстр с ядерной дубинкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру. И пока этот вопрос не будет глобально решен, такие случаи будут все в новых и новых странах", – отметил начальник ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)