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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никакой конспирологии или дальновидных планов здесь нет". Буданов объяснил, почему Россия усилила ракетные обстрелы Украины

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Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет
Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет
Фото: ЕРА

Усиление ракетных обстрелов Украины со стороны российских оккупантов связано со сменой в РФ руководителя так называемой "спецоперации". Об этом в опубликованном 4 июля интервью "РБК-Украина" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Вопрос "почему Россия в последнее время так сильно активизировала использование ракет?" имеет довольно простой ответ, как ни странно. Никакой конспирологии или каких-то дальновидных планов здесь нет. Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушных сил. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет. Так что здесь довольно легкий ответ, как это ни странно", – сказал Буданов

По его словам, российское руководство устраивает ситуация, когда удары наносятся по мирному населению Украины.

"Второе, Россия четко понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты. Да, есть вопросы к их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их это абсолютно устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, – в принципе не сильно-то и оправдываются. На данном этапе существования, Россия – это просто монстр с ядерной дубинкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру. И пока этот вопрос не будет глобально решен, такие случаи будут все в новых и новых странах", – отметил начальник ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние недели российские оккупанты усилили ракетные обстрелы населенных пунктов Украины. В частности, противник наносит ракетные удары по Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областям. В результате атак захватчиков регулярно гибнут мирные жители, в том числе дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, спецоперация, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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