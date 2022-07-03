"Ни дня без российского террора". В Харьковской области четверо раненых за сутки, утром враг нанес ракетный удар по Харькову

Синегубов сообщил, что сегодня около 4.00 оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района города. Предварительно пострадавших нет.
В результате удара в Новобаварском районе города выбило окна в частном жилом доме и учебном заведении рядом. Пострадала владелица дома – 54-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.
По области в течение суток вражеским обстрелам подверглись Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Ранены два человека в Чугуевском районе и один – в Харьковском.
"Оккупанты фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории", – отметил Синегубов.
По факту очередного ракетного удара по Харькову начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.