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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ни дня без российского террора". В Харьковской области четверо раненых за сутки, утром враг нанес ракетный удар по Харькову

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В результате удара по Харькову повреждены частный дом и школа, пострадала женщина
В результате удара по Харькову повреждены частный дом и школа, пострадала женщина
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате вражеских обстрелов Харькова и населенных пунктов области за минувшие сутки были ранены четыре мирных жителя. Об этом утром 3 июля сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Синегубов сообщил, что сегодня около 4.00 оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района города. Предварительно пострадавших нет.

В результате удара в Новобаварском районе города выбило окна в частном жилом доме и учебном заведении рядом. Пострадала владелица дома – 54-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

По области в течение суток вражеским обстрелам подверглись Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Ранены два человека в Чугуевском районе и один – в Харьковском.

"Оккупанты фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории", – отметил Синегубов.

По факту очередного ракетного удара по Харькову начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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