"Ни дня без российского террора". В Харьковской области четверо раненых за сутки, утром враг нанес ракетный удар по Харькову

В результате удара по Харькову повреждены частный дом и школа, пострадала женщина Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Синегубов сообщил, что сегодня около 4.00 оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района города. Предварительно пострадавших нет.

В результате удара в Новобаварском районе города выбило окна в частном жилом доме и учебном заведении рядом. Пострадала владелица дома – 54-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

По области в течение суток вражеским обстрелам подверглись Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Ранены два человека в Чугуевском районе и один – в Харьковском.

"Оккупанты фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории", – отметил Синегубов.

По факту очередного ракетного удара по Харькову начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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