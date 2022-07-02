За сутки в Харьковской области четверо раненых, утром россияне ударили ракетами по Харькову – Синегубов

По информации Синегубова, враг наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов начались пожары в лесополосах. В Золочевской общине оккупанты обстрелами из артиллерии разрушили детский сад, отметил Синегубов.

"Сегодняшнее утро для харьковчан было особенно неспокойным. Около 4 утра оккупанты коварно ударили ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет", – написал глава ОВА.

По его словам, самые активные боевые действия на территории области проходят на харьковском и изюмском направлениях.

"Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. В этом направлении враг также пытается улучшить систему обеспечения своих войск", – добавил Синегубов.

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