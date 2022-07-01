Синегубов рассказал о фактах преступлений военных РФ против жителей временно оккупированных территорий Харьковской области

Синегубов: О реальном масштабе преступлений оккупантов мы сможем узнать только после того, как наши территории будут освобождены Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Мы фиксируем такие факты, которые происходили на территории Киевской области. Возможно, не столь массовые, однако с полной уверенностью мы не можем так утверждать. Наверняка о реальном масштабе преступлений оккупантов мы сможем узнать только после того, как наши территории будут освобождены. На тех территориях области, которые уже освободили, мы также фиксировали и факты изнасилований, и факты убийств гражданского населения с выстрелами в голову, с завязанными руками позади себя. То есть, к сожалению, все это имеет место", – сказал он.

Синегубов также рассказао о терроре оккупантов против руководства органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях.

"Их задерживают, подвергают пыткам. Главу одной местной территориальной общины отпустили через полтора месяца и этот человек сейчас находится в достаточно тяжелом состоянии. На время ареста законного главы оккупанты назначают "руководить" населенным пунктом местных коллаборантов или тех, кого они завозят с территории России. Есть и такие, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности и соглашаются сотрудничать с оккупантами", – сообщил глава ОВА.

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