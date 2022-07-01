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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов рассказал о фактах преступлений военных РФ против жителей временно оккупированных территорий Харьковской области

Синегубов: О реальном масштабе преступлений оккупантов мы сможем узнать только после того, как наши территории будут освобождены
Синегубов:  О реальном масштабе преступлений оккупантов мы сможем узнать только после того, как наши территории будут освобождены
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Власти Харьковской области фиксируют случаи зверств со стороны российских оккупантов по отношению к жителям временно оккупированных территорий. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в интервью "РБК-Украина", которое вышло 1 июля.

"Мы фиксируем такие факты, которые происходили на территории Киевской области. Возможно, не столь массовые, однако с полной уверенностью мы не можем так утверждать. Наверняка о реальном масштабе преступлений оккупантов мы сможем узнать только после того, как наши территории будут освобождены. На тех территориях области, которые уже освободили, мы также фиксировали и факты изнасилований, и факты убийств гражданского населения с выстрелами в голову, с завязанными руками позади себя. То есть, к сожалению, все это имеет место", – сказал он.

Синегубов также рассказао о терроре оккупантов против руководства органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях. 

"Их задерживают, подвергают пыткам. Главу одной местной территориальной общины отпустили через полтора месяца и этот человек сейчас находится в достаточно тяжелом состоянии. На время ареста законного главы оккупанты назначают "руководить" населенным пунктом местных коллаборантов или тех, кого они завозят с территории России. Есть и такие, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности и соглашаются сотрудничать с оккупантами", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, Харьковская область, преступление, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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