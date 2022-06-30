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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ не наблюдают и не предполагают открытия второго фронта на харьковском направлении – Генштаб

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Оккупанты проводят обстрелы определенных населенных пунктов, определенных участков местности на харьковском направлении, отметил Громов
Оккупанты проводят обстрелы определенных населенных пунктов, определенных участков местности на харьковском направлении, отметил Громов
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наблюдают и не предполагают открытия второго фронта на харьковском направлении.

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

В то же время ВСУ не исключают такой возможности, наблюдая за противником, его действиями и его обстрелами, добавил представитель Генштаба.

"Он проводит обстрелы определенных населенных пунктов, определенных участков местности. Понимаем мы, что таким образом он пытается прощупать нашу оборону, обнаружить слабые места, возможные направления действий своих войск, в том числе он проводит так называемую подготовку своих артиллерийских подразделений в боевых условиях. Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений, и как было в 2014 году, они тренируются на нас, – сказал Громов. – Открытия второго фронта на харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предполагаем".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Россияне пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

По данным главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона.

Харьков и другие населенные пункты области постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Харьковской области "российская армия пытается усилить свои позиции". 20 июня глава государства заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков, призвав западных партнеров предоставить Украине современное оружие.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Генштаб ВСУ, захват, Вооруженные силы Украины, вторжение, ротация, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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