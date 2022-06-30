ВСУ не наблюдают и не предполагают открытия второго фронта на харьковском направлении – Генштаб

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

В то же время ВСУ не исключают такой возможности, наблюдая за противником, его действиями и его обстрелами, добавил представитель Генштаба.

"Он проводит обстрелы определенных населенных пунктов, определенных участков местности. Понимаем мы, что таким образом он пытается прощупать нашу оборону, обнаружить слабые места, возможные направления действий своих войск, в том числе он проводит так называемую подготовку своих артиллерийских подразделений в боевых условиях. Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений, и как было в 2014 году, они тренируются на нас, – сказал Громов. – Открытия второго фронта на харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предполагаем".

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