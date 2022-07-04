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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты форсировали Северский Донец в направлении Краматорска, на славянском направлении идут бои за три населенных пункта – сводка Генштаба

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Украинские военные отбили попытку штурма Прудянки Харьковской области, сообщили в Генштабе
Украинские военные отбили попытку штурма Прудянки Харьковской области, сообщили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

4 июля начались 131-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. На волынском, полесском и северском направлениях не зафиксировано существенных изменений, бои идут на юге и востоке Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в YouTube.

В Генштабе сообщили, что Сумскую область вчера РФ обстреляла с территории Курской области, применив артиллерию и боевые вертолеты. 

В Харьковской области – в направлении областного центра – армия РФ при поддержке авиации сосредоточилась на сковывании действий ВСУ и недопущении наступления украинских военных. Была попытка штурма поселка Прудянка, Силы обороны ее подавили, сообщается в сводке. 

"На славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина (эти населенные пункты Донецкой области расположены к северу от Славянска, рядом с Харьковской областью. – "ГОРДОН"). Боевые действия продолжаются. Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии", – сказано в сообщении. 

На донецком направлении основные усилия группировок РФ сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут, говорится в сводке. 

"На краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка. На бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск со ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиновое и Майорск, успеха не имеет", – сообщили в Генштабе. 

Кроме того, проинформировали военные, на авдеевском и кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка.

Российская штурмовая авиация нанесла ракетные удары в районах восточной окраины городов Марьинка и Авдеевка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube
Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Вечером 3 июля Генштаб ВСУ сообщил о захвате российскими войсками Золотаревки в окрестностях Лисичанска и боях за Белогоровку недалеко от того района, а позже проинформировал, что украинские военные отступили из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, авиация, Краматорск, Изюм, вертолет, Северск, Лисичанск, Марьинка, Авдеевка, Северский Донец, Углегорск, армия РФ, артиллерия, Майорск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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