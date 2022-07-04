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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области войска РФ обстреляли психоневрологический интернат, трое пациентов в больнице – глава ОВА

Живицкий: В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра
Живицкий: В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

3 июля российские оккупанты обстреляли несколько общин в Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская и Хотинская", – сообщил он.

В результате обстрелов сгорел автомобиль, повреждены частные дома, остановка общественного транспорта, линия электропередач.

"В 20.00 россияне начали бить из минометов по территории и помещениям Атинского психоневрологического интерната. Через полчаса – накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали, это пациенты заведения, которые сейчас находятся в больнице", – рассказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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