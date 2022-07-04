В Сумской области войска РФ обстреляли психоневрологический интернат, трое пациентов в больнице – глава ОВА

"В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская и Хотинская", – сообщил он.
В результате обстрелов сгорел автомобиль, повреждены частные дома, остановка общественного транспорта, линия электропередач.
"В 20.00 россияне начали бить из минометов по территории и помещениям Атинского психоневрологического интерната. Через полчаса – накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали, это пациенты заведения, которые сейчас находятся в больнице", – рассказал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.