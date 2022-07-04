В Сумской области войска РФ обстреляли психоневрологический интернат, трое пациентов в больнице – глава ОВА

Живицкий: В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская и Хотинская", – сообщил он.

В результате обстрелов сгорел автомобиль, повреждены частные дома, остановка общественного транспорта, линия электропередач.

"В 20.00 россияне начали бить из минометов по территории и помещениям Атинского психоневрологического интерната. Через полчаса – накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали, это пациенты заведения, которые сейчас находятся в больнице", – рассказал глава ОВА.

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