3 июля российские оккупанты убили в Донецкой области семь мирных жителей – глава обладминистрации

"Тяжелое воскресенье в Донецкой области – ракетные удары и обстрелы по всей области. [...] Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее семи гражданских, ранили – не менее 20", – написал он.

По данным главы ОВА, один житель региона погиб при обстреле Авдеевки, остальные жертвы – из Славянска.

"Славянск днем подвергся массированному обстрелу – погибли шесть человек, в том числе один ребенок, ранены – 19. Повреждены около 40 жилых домов. [...] Краматорск дважды обстреляли из "Смерчей": днем повредили гостинично-жилой комплекс, вечером разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек", – объяснил Кириленко.

Он рассказал, что оккупанты также активно обстреливали Ильиновскую территориальную общину, в которой пострадали села Катериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

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