3 июля российские оккупанты убили в Донецкой области семь мирных жителей – глава обладминистрации

"Тяжелое воскресенье в Донецкой области – ракетные удары и обстрелы по всей области. [...] Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее семи гражданских, ранили – не менее 20", – написал он.
По данным главы ОВА, один житель региона погиб при обстреле Авдеевки, остальные жертвы – из Славянска.
"Славянск днем подвергся массированному обстрелу – погибли шесть человек, в том числе один ребенок, ранены – 19. Повреждены около 40 жилых домов. [...] Краматорск дважды обстреляли из "Смерчей": днем повредили гостинично-жилой комплекс, вечером разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек", – объяснил Кириленко.
Он рассказал, что оккупанты также активно обстреливали Ильиновскую территориальную общину, в которой пострадали села Катериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.