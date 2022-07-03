За сутки оккупанты убили четырех жителей Донецкой области, в Доброполье ранены двое детей – Кириленко

В Доброполье российским ударом полностью уничтожен дом, еще несколько повреждены Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

Погибли люди в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске.

"Еще пятеро человек получили ранения, в том числе – два ребенка в Доброполье", – написал Кириленко.

О российском ударе по городу Доброполье ночью 3 июля сообщала Донецкая обладминистрация в YouTube, не уточнив, когда он произошел. По информации ОВА, в результате удара по меньшей мере двое погибших и трое раненых, в том числе дети 4 и 7 лет. Уничтожен один дом, еще шесть получили повреждения разной степени.

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Видео: Донецька облдержадміністрація / YouTube

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