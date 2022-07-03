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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты убили четырех жителей Донецкой области, в Доброполье ранены двое детей – Кириленко

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В Доброполье российским ударом полностью уничтожен дом, еще несколько повреждены
В Доброполье российским ударом полностью уничтожен дом, еще несколько повреждены
Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли четыре человека, еще пять – ранены. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Погибли люди в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске.

"Еще пятеро человек получили ранения, в том числе – два ребенка в Доброполье", – написал Кириленко.

О российском ударе по городу Доброполье ночью 3 июля сообщала Донецкая обладминистрация в YouTube, не уточнив, когда он произошел. По информации ОВА, в результате удара по меньшей мере двое погибших и трое раненых, в том числе дети 4 и 7 лет. Уничтожен один дом, еще шесть получили повреждения разной степени.

ВИДЕО
Видео: Донецька облдержадміністрація / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую

Теги: Донецкая область, Славянск, Донецкая ОГА, Доброполье, раненые, Красногоровка, Орловка, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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