"Явное военное преступление". Amnesty International подтвердила, что Россия намерено атаковала драмтеатр Мариуполя

Правозащитники считают, что российские военные преднамеренно обстреляли театр, несмотря на то, что знали, что 16 марта там укрывались сотни мирных жителей. Таким образом они совершили "явное военное преступление".

Расследователи опросили 52 свидетелей, 28 из которых в момент атаки были в театре или рядом с ним. Также эксперты проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и вскоре после нее; достоверные фото- и видеоматериалы, предоставленные выжившими людьми и свидетелями; и два комплекта архитектурных планов театра.

Правозащитники пришли к выводу, что атака почти наверняка была совершена российским истребителем, сбросившим две 500-килограммовые бомбы, которые одновременно взорвались. Наиболее вероятно, что удар совершили из самолета Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто действовали над югом Украины.

Фото: EPA

"Amnesty International рассмотрела несколько альтернативных теорий о том, кто несет ответственность за нападение и какое оружие могло быть использовано. Основываясь на имеющихся достоверных доказательствах, следствие в конечном итоге пришло к выводу, что преднамеренный авиаудар по гражданскому объекту был наиболее правдоподобным объяснением", – говорится в сообщении.

Точное количество жертв нападения установить до сих пор не удалось, но, по мнению Amnesty International, оно намного меньше, чем сообщалось ранее.

Amnesty International собрала доказательства относительно минимум 12 смертей, хотя многие тела и до сих пор остаются не идентифицированными. Многие люди получили серьезные ранения. Эта оценка, сниженная по сравнению с предыдущими подсчетами, отражает тот факт, что многие люди покинул театр за два дня до атаки, а большинство из тех, кто остался в здании, находились в подвале и других местах, которые были защищены от ударной волны.

В общей сложности опрошенные представителями Amnesty International люди назвали полные имена четырех погибших людей: Михаила Гребенского, Любы Свиридовой, Елены Кузнецовой и Игоря Чистякова. Очевидцы также назвали имена еще трех человек, которые, по их мнению, также погибли в результате атаки на театр. Несколько свидетелей сообщили, что видели трупы людей, которых они не смогли опознать, и вполне вероятно, имена многих погибших не были задокументированы.

Фото: EPA

Ни один из 28 людей, выживших при бомбардировке театра и опрошенных Amnesty International, ни другие свидетели не подтвердили утверждения РФ, согласно которым театр использовался украинскими военными в качестве базы для операций или оружейного склада.

В организации подчеркнули, что гражданский характер театра и присутствие многочисленных гражданских были очевидны за несколько недель до нападения.

"Характер атаки – место удара внутри здания, а также вероятное использованное оружие – и отсутствие поблизости какого-либо потенциально законного военного объекта убедительно свидетельствует о том, что предполагаемой целью был именно театр. В результате нападение, вероятно, представляет собой преднамеренное нападение на гражданский объект и является военным преступлением", – подытожили правозащитники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)