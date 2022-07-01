ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Явное военное преступление". Amnesty International подтвердила, что Россия намерено атаковала драмтеатр Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр
16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр
Фото: EPA

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе Донецкой области и пришла к выводу, что это было военное преступление. Расследование 30 июня было опубликованона сайте организации.

Правозащитники считают, что российские военные преднамеренно обстреляли театр, несмотря на то, что знали, что 16 марта там укрывались сотни мирных жителей. Таким образом они совершили "явное военное преступление".

Расследователи опросили 52 свидетелей, 28 из которых в момент атаки были в театре или рядом с ним. Также эксперты проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и вскоре после нее; достоверные фото- и видеоматериалы, предоставленные выжившими людьми и свидетелями; и два комплекта архитектурных планов театра.

Правозащитники пришли к выводу, что атака почти наверняка была совершена российским истребителем, сбросившим две 500-килограммовые бомбы, которые одновременно взорвались. Наиболее вероятно, что удар совершили из самолета Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто действовали над югом Украины.

Фото: EPA
Фото: EPA

"Amnesty International рассмотрела несколько альтернативных теорий о том, кто несет ответственность за нападение и какое оружие могло быть использовано. Основываясь на имеющихся достоверных доказательствах, следствие в конечном итоге пришло к выводу, что преднамеренный авиаудар по гражданскому объекту был наиболее правдоподобным объяснением", – говорится в сообщении.

Точное количество жертв нападения установить до сих пор не удалось, но, по мнению Amnesty International, оно намного меньше, чем сообщалось ранее.

Amnesty International собрала доказательства относительно минимум 12 смертей, хотя многие тела и до сих пор остаются не идентифицированными. Многие люди получили серьезные ранения. Эта оценка, сниженная по сравнению с предыдущими подсчетами, отражает тот факт, что многие люди покинул театр за два дня до атаки, а большинство из тех, кто остался в здании, находились в подвале и других местах, которые были защищены от ударной волны.

В общей сложности опрошенные представителями Amnesty International люди назвали полные имена четырех погибших людей: Михаила Гребенского, Любы Свиридовой, Елены Кузнецовой и Игоря Чистякова. Очевидцы также назвали имена еще трех человек, которые, по их мнению, также погибли в результате атаки на театр. Несколько свидетелей сообщили, что видели трупы людей, которых они не смогли опознать, и вполне вероятно, имена многих погибших не были задокументированы.

Фото: EPA
Фото: EPA

Ни один из 28 людей, выживших при бомбардировке театра и опрошенных Amnesty International, ни другие свидетели не подтвердили утверждения РФ, согласно которым театр использовался украинскими военными в качестве базы для операций или оружейного склада.

В организации подчеркнули, что гражданский характер театра и присутствие многочисленных гражданских были очевидны за несколько недель до нападения.

"Характер атаки – место удара внутри здания, а также вероятное использованное оружие – и отсутствие поблизости какого-либо потенциально законного военного объекта убедительно свидетельствует о том, что предполагаемой целью был именно театр. В результате нападение, вероятно, представляет собой преднамеренное нападение на гражданский объект и является военным преступлением", – подытожили правозащитники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая советник мэра города Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Amnesty International, театр, Мариуполь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
"Арестович не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину
  Dzidzio о проживающей в Португалии матери: Переживаю, чтобы мама с рашистами не столкнулась. Если речь идет об Украине – она бьет сильно
  Dzidzio о проживающей в Португалии матери: Переживаю, чтобы мама с рашистами не столкнулась. Если речь идет об Украине – она бьет сильно
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день его крушения?
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день его крушения?
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (150921)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (134454)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (103450)
4
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (60698)
5
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59280)
6
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (53694)
7
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (46803)
8
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах (44185)
 
 
 
 