ВСУ уничтожили крупный склад боеприпасов оккупантов на Донбассе. Видео

"Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин писал, что уничтоженный склад – один из крупнейших складов оккупантов. Он находился в Снежном с 2014 года на территории завода "Снежнянскхиммаш".
"С 2014 туда завозили нереальное количество техники и боекомплекта. Судя по разрывам, от самого большого состава боекомплекта мало что останется, и это нереально круто. Это сильный удар по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой областях", – добавил нардеп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 июля, составили около 36 200 военных, 1589 танков, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".