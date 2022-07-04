ВСУ уничтожили крупный склад боеприпасов оккупантов на Донбассе. Видео

"Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин писал, что уничтоженный склад – один из крупнейших складов оккупантов. Он находился в Снежном с 2014 года на территории завода "Снежнянскхиммаш".

"С 2014 туда завозили нереальное количество техники и боекомплекта. Судя по разрывам, от самого большого состава боекомплекта мало что останется, и это нереально круто. Это сильный удар по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой областях", – добавил нардеп.

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