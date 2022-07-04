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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили крупный склад боеприпасов оккупантов на Донбассе. Видео

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Удар пришелся по складу боеприпасов на территории завода "Снежнянскхиммаш" в Снежном
Удар пришелся по складу боеприпасов на территории завода "Снежнянскхиммаш" в Снежном
Скриншот: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в городе Снежное Донецкой области. Об том сообщили Сухопутные войска Украины в Facebook.

"Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/2113155635535469/

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин писал, что уничтоженный склад – один из крупнейших складов оккупантов. Он находился в Снежном с 2014 года на территории завода "Снежнянскхиммаш".

"С 2014 туда завозили нереальное количество техники и боекомплекта. Судя по разрывам, от самого большого состава боекомплекта мало что останется, и это нереально круто. Это сильный удар по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой областях", – добавил нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029ABSoDs2wsZBGdPJU54undZjAzForxpENGkmr1dUApZn9oeS4hxmFfawj3rMjMnsl&id=100000828276750

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 июля, составили около 36 200 военных, 1589 танков, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины
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