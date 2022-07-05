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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам нужно их переломить". Зеленский заявил, что ВСУ "день за днем" уничтожают наступательный потенциал оккупантов

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Вооруженные силы Украины давят на российских оккупантов, отметил Зеленский
Вооруженные силы Украины давят на российских оккупантов, отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Ситуация на передовой в войне, которую 24 февраля против Украины начала РФ, за сутки 4 июля существенно не изменилась.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Враг продолжает терроризировать пограничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донбасс. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают, давят и день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно их переломить", – отметил президент.

По словам Зеленского, это "трудная задача", которая "требует времени и сверхчеловеческих усилий".

"Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/743439946899627/

Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе. В то же время украинские военные "медленно, но уверенно" продвигаются в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, терроризм, Сумская область, Донбасс, захват, Вооруженные силы Украины, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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