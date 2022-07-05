"Нам нужно их переломить". Зеленский заявил, что ВСУ "день за днем" уничтожают наступательный потенциал оккупантов

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Враг продолжает терроризировать пограничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донбасс. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают, давят и день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно их переломить", – отметил президент.

По словам Зеленского, это "трудная задача", которая "требует времени и сверхчеловеческих усилий".

"Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)