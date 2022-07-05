"Нам нужно их переломить". Зеленский заявил, что ВСУ "день за днем" уничтожают наступательный потенциал оккупантов

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Враг продолжает терроризировать пограничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донбасс. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают, давят и день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно их переломить", – отметил президент.
По словам Зеленского, это "трудная задача", которая "требует времени и сверхчеловеческих усилий".
"Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе. В то же время украинские военные "медленно, но уверенно" продвигаются в Херсонской области.