Захват Лисичанска – последний "крупный успех" оккупантов в войне против Украины – Арестович

Такой прогноз 4 июля в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина дал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Я выскажу смелое предположение… Это последний успех российской армии на территории Украины... Крупный успех имеется в виду, когда город берут какой-нибудь. Село, понятное дело, возьмут какое-то там еще страшное, – сказал он. – Я просто знаю, что у них творится в войсках… я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять еще один город".
Арестович отметил, что агломерацию городов средней величины Лисичанск – Северодонецк – Рубежное оккупанты "брали с 4 апреля по 4 июля".
"90 суток. Сверхнапряжение всех сил. Скрытая частичная мобилизация. 45 тыс. в сутки выстреливали снарядов, аж в Беларуси пришлось брать… 60% сил стянули туда. Потеряли немереное количество народа... И еле-еле, они ж не взяли его. Мы ж отступили, отдали", – подчеркнул советник главы ОПУ.
По словам Арестовича, потери российских оккупационных войск во время наступления на Северодонецк и Лисичанск составляют примерно 7 тыс. солдат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.
Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.