Захват Лисичанска – последний "крупный успех" оккупантов в войне против Украины – Арестович

Арестович отметил, что не знает, где оккупанты возьмут оперативные резервы, чтобы захватить еще один город в Украине Фото: president.gov.ua

Такой прогноз 4 июля в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина дал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я выскажу смелое предположение… Это последний успех российской армии на территории Украины... Крупный успех имеется в виду, когда город берут какой-нибудь. Село, понятное дело, возьмут какое-то там еще страшное, – сказал он. – Я просто знаю, что у них творится в войсках… я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять еще один город".

Арестович отметил, что агломерацию городов средней величины Лисичанск – Северодонецк – Рубежное оккупанты "брали с 4 апреля по 4 июля".

"90 суток. Сверхнапряжение всех сил. Скрытая частичная мобилизация. 45 тыс. в сутки выстреливали снарядов, аж в Беларуси пришлось брать… 60% сил стянули туда. Потеряли немереное количество народа... И еле-еле, они ж не взяли его. Мы ж отступили, отдали", – подчеркнул советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, потери российских оккупационных войск во время наступления на Северодонецк и Лисичанск составляют примерно 7 тыс. солдат.

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