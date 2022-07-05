За сутки оккупанты убили двух жителей Донецкой области, ранили четырех – Кириленко

Он уточнил, что погибли мирные жители Бахмута.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли по меньшей мере 565 человек, ранены 1473. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.

Кроме того, в Константиновке медицинская помощь была оказана двум людям, раненым в Луганской области.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, сообщал Кириленко 22 июня и 2 июля.