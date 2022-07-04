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Зеленский создал в Донецкой области 14 военных администраций

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Зеленский назначил всем новым администрациям начальников
Зеленский назначил всем новым администрациям начальников
Фото: Офіс Президента України / Facebook

4 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 14 военных администрации в Донецкой области. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Созданы такие новые органы власти:

  • Бахмутская городская военная администрация Бахмутского района, ее начальником Зеленский назначил Алексея Реву;
  • Великоновоселковская поселковая военная администрация Волновахского района, начальником назначен Сергей Ященко;
  • Звановская сельская военная администрация Бахмутского района, начальником стал Александр Билицкий;
  • Комарская сельская военная администрация Волновахского района, начальником назначен Александр Куропятник;
  • Краматорская городская военная администрация Краматорского района, руководитель – Александр Гончаренко;
  • Кураховская городская военная администрация Покровского района, начальником назначен Роман Падун;
  • Лиманская городская военная администрация Краматорского района, начальником стал Александр Журавлев;
  • Николаевская городская военная администрация Краматорского района, начальником назначен Юрий Подлесный;
  • Святогорская городская военная администрация Краматорского района, руководитель – Владимир Рыбалкин;
  • Северская городская военная администрация Бахмутского района, начальником назначен Алексей Воробьев;
  • Соледарская городская военная администрация Бахмутского района, начальником стал Сергей Гошко;
  • Часовоярская городская военная администрация Бахмутского района, начальником назначен Сергей Чаус;
  • Черкасская поселковая военная администрация Краматорского района, руководитель – Алексей Кривоконь;
  • Шаховская сельская военная администрация Покровского района, начальником назначен Сергей Сажко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 22 июня и 2 июля.

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