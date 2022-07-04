Зеленский создал в Донецкой области 14 военных администраций

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Созданы такие новые органы власти:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 22 июня и 2 июля.