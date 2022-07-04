Зеленский создал в Донецкой области 14 военных администраций

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".
Созданы такие новые органы власти:
- Бахмутская городская военная администрация Бахмутского района, ее начальником Зеленский назначил Алексея Реву;
- Великоновоселковская поселковая военная администрация Волновахского района, начальником назначен Сергей Ященко;
- Звановская сельская военная администрация Бахмутского района, начальником стал Александр Билицкий;
- Комарская сельская военная администрация Волновахского района, начальником назначен Александр Куропятник;
- Краматорская городская военная администрация Краматорского района, руководитель – Александр Гончаренко;
- Кураховская городская военная администрация Покровского района, начальником назначен Роман Падун;
- Лиманская городская военная администрация Краматорского района, начальником стал Александр Журавлев;
- Николаевская городская военная администрация Краматорского района, начальником назначен Юрий Подлесный;
- Святогорская городская военная администрация Краматорского района, руководитель – Владимир Рыбалкин;
- Северская городская военная администрация Бахмутского района, начальником назначен Алексей Воробьев;
- Соледарская городская военная администрация Бахмутского района, начальником стал Сергей Гошко;
- Часовоярская городская военная администрация Бахмутского района, начальником назначен Сергей Чаус;
- Черкасская поселковая военная администрация Краматорского района, руководитель – Алексей Кривоконь;
- Шаховская сельская военная администрация Покровского района, начальником назначен Сергей Сажко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 22 июня и 2 июля.